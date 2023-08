ANKETA Čija vjenčanica vam se više sviđa? Nazli je 'boho kraljica', a Eda minimalistica

Glavni likovi 'Punog Mjeseca' Nazli i Ferit, koje tumače Özge Gürel i Can Yaman, vjenčali su se i oduševili sve gledatelje koji su željno iščekivali da ovaj par izgovori 'sudbonosno da'. No, romantike je ipak malo izostalo jer im je brak samo - farsa. Ona se mora dogoditi zbog skrbništva nad malenim Bulutom. Ipak, to ne umanjuje činjenicu da je Nazli bila prekrasna mladenka, a Ferit mladoženja iz snova. Nazli se pred uzvanicima pojavila u bijeloj vjenčanici s tilom i čipkom, a u kosi je imala cvjetni vijenac.

Izvor: RTL

Još je jedno televizijsko vjenčanje oduševilo gledatelje - ono Ede i Serkana u hit seriji 'Miriše na ljubav'. Eda je za najljepši dan u svom životu izabrala minimalizam. Bijela jednostavna vjenčanica s tilom na glavi obilježila je njihov dan, a svi su skandirali ovom paru koji je neko vrijeme bio skupa i u stvarnom životu.

