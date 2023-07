Ferit iz serije 'Pun mjesec'

Jedan od najzgodnijih Turčina, Can Yaman utjelovio je lik Ferita. On je zgodan, karizmatičan, vrijedan, uspješan poslovni čovjek koji izvana izgleda umišljeno, bahato i hladno. Feritov otac Hasan umro je od srčanog udara prije nekoliko godina. Uz ogromnu tugu, sustigla ga je i velika odgovornost. Kompaniju Aslankaya Holding koju je Hasan Aslantaş doveo do vrha sa svojim partnerom Samijem sada vode Hasanov sin Ferit i Samijev sin Demir.

Iza sve ljepote i karizme Ferit je zapravo usamljen čovjek. Ne pušta nikoga blizu sebe, pogotovo žene. Nije loš u odnosima sa ženama sve dok odnosi ne postanu emotivni. Njegov oklop ga štiti od slomljenog srca nakon što ga je prevarila bivša djevojka. Jedina osoba kojoj se otvara je njegov nećak Bulut.

Serkan iz serije 'Miriše na ljubav'

Serkan je arogantan i egocentričan, vrhunski arhitekt koji je nemilosrdan u svom poslu. Vodi se logikom i razumom, za njega ne postoji poraz i zato se panično boji prepustiti emocijama. On je hipohondar, opsesivan, hladan i radoholičar koji, osim uspjeha na poslovnom planu, ima samo jedan cilj - spriječiti brak svoje bivše djevojke Selin Atakan… No sve to promijenit će se kad ugleda prelijepu, ali impulzivnu Edu koja će mu u potpunosti preokrenuti žvot na način na koji nije mogao zamisliti.

