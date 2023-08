Asuman se nađe u nevolji i Deniz je pokuša spasiti, a Nazli odlazi od kuće

Asuman se zaposlila kod Muzafera kao konobarica, no on je zaključava u svoju kuću. Može li je Deniz spasiti? Nazli iznenada napušta kuću, no Ferit je pronalazi. Hakan shvati da je Demet snimila cijelu njegovu ispovijest vezano za Demirovo ubojstvo. Sada ona ima snažni adut protiv Hakana. Ferit i Nazli provode dan daleko od grada. Što Hakan planira s Pelin i zašto je Deniz toliko tužan? Što Demet pokazuje Denizu?

O čemu je riječ?

Ferit (Can Yaman) je uspješan, šarmantan, ali i zagonetan poslovni čovjek. Nazli (Özge Gürel) je mlada, vrlo lijepa, ali i svojeglava djevojka iz skromne obitelji. Ona studira gastronomiju i radi kako bi pokrila svoje troškove, ali i troškove svoje obitelji te ostvarila san da postane kuharica. Ferit i Nazli karakterno su vrlo različiti, a sudbina je htjela da se sretnu u Feritovoj kuhinji. Zbog Feritove organiziranosti i pedantnosti, osoblje koje radi za njega često ne može dugo podnositi pritisak i visoke standarde koje Ferit neumoljivo zahtijeva. Pa se tako i Nazli i FerIt stalno prepiru i svađaju, no zbog kuharskih sposobnosti koje Nazli pokazuje, čini se da će njihov odnos ipak trajati.

