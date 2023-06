Zvijezda serije 'Pun Mjesec' koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15, Can Yaman jedan je od najpopularnijih turskih glumaca, ali i među najtajnovitijima. Ne otkriva detalje svog privatnog života i povezivalo ga se s nizom ljepoticama, a najviše pozornosti je privukla njegova veza s talijanskom sportskom novinarkom Dilettom Leottom.

Njihova ljubav je započela nedugo nakon što je Can stigao u Italiju zbog snimanja serije 'Sandokan', a navodno su se upoznali dok su boravili u istom hotelu u Rimu. Neki su tvrdili da je njihova veza medijski trik upravo zbog promocije serije, no nekoliko izvora bliskih paru je reklo da su zaista skupa.

Nakon šuškanja o njima Can je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj su on i Diletta pozirali nasmijani u streljani. 'Opasan par', poručio je na talijanskom jeziku. Mnogi su to protumačili kao potvrdu veze.

Pratio se svaki korak para i bili su skupa nekoliko mjeseci. Svjetski mediji su pisali da je Can zaprosio Dilettu već nakon prvog mjeseca veze.

Par je snimljen kako razmjenjuje nježnosti na jahti u zaljevu Cokertme u Bodrumu. Strani mediji su pisali kako je Diletta stigla u Tursku kako bi upoznala Canovu obitelj i prijatelje. Prije toga je novinarka upoznala popularnog Turčina sa svojim roditeljima.

Ipak, u rujnu 2021. došlo je do kraha njihove ljubavi. 'S Canom je priča bila prekrasna, san, bajka, munja. Mi smo dvoje 30-godišnjaka koji su se sreli, voljeli jedno drugo, živjeli u velikoj strasti. Oboje smo veoma strastveni, on čak možda i više od mene, i sve je bilo veoma brzo, veoma prekrasno', rekla je Diletta nakon njihovog prekida.

Proširila se glasina da je glumac ostavio novinarku zbog deset godina starije Izraelke Moran Atias, no on je šutio o tome. Sve je na kraju ostalo na nagađanjima.

