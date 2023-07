NEGATIVKA U 'PUNOM MJESECU' FOTO Demet je teško izmamiti osmijeh na lice: Mrštenje je njezina omiljena aktivnost

Alara Bozbey tumači negativku u seriji 'Pun Mjesec' koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 22 sata. Glumica je utjelovila kompleksnu ulogu Demet čija majka je umrla dok ju je rađala. Zato se otac u početku držao podalje od nje, a ona je postala uvjerena da je razlog tome što vjeruje da je odgovorna za majčinu smrt. Misleći da nije voljena, Demet postaje razmažena i hirovita djevojka. To je udaljilo ljude od nje što je samo dodatno pogoršalo njezinu narav. Demet je udana za Hakana i zajedno žele doći do vlasništva nad Feritovom kompanijom. Alara je u stvarnosti zapravo osoba pozitivne energije koju je pokazivala i na snimanju 'Punog Mjeseca', a ima zanimljivu životnu priču. Naime, kći je Ukrajinke i Litvanca te je odrasla u Litvi. Njezini roditelji su se razveli, a njena majka zaljubila se u Turčina pa se s njom kao 16-godišnjakinja preselila u Tursku. Kao tinejdžerica trudila se što više prilagoditi okolini, a zanimljivo je kako je učila turski jezik. "Gledala sam vijesti na televiziji i pokušavala imitirati voditelje pritom što pravilnije izgovarajući riječi", objasnila je. Seriju 'Pun Mjesec' pogledajte i na https://play.rtl.hr/sadrzaj/pun-mjesec