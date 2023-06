ZVIJEZDA 'PUNOG MJESECA' FOTO Odlučili ste i zato uživajte u ovoj galeriji: Can Yaman ipak je primamljiviji s kratkom kosom

Can Yaman je zvijezda serije 'Pun Mjesec' koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 22 sata. Tumači glavnog lika Ferita, hladnog i moćnog poduzetnika. On je zgodan, karizmatičan, vrijedan, uspješan poslovni čovjek koji izvana izgleda umišljeno i bahato. Iza sve ljepote i karizme Ferit je zapravo usamljen čovjek, a iznenadi ga ponašanje njegove nove kuharice Nazli. Can ima milijune obožavatelja diljem svijeta zbog uloga u nizu turskih uspješnica među kojima je i 'Pun Mjesec'. Na Instagramu ga prati više od deset milijuna ljudi, a mnogi su primijetili koliko je promijenio svoj imidž posljednjih godina. Glumac je pustio dugu kosu i bradu te je dodatno poradio na svojim mišićima. Isklesao je tijelo redovitim treninzima i pravilnom prehranom. Dok je snimao seriju 'Pun Mjesec', Yaman je imao kratku kosu i bradu. Usto, tada nije toliko često vježbao i imao tako definirano tijelo. U anketi RTL.hr- pitali smo je li vam naočiti Turčin zgodniji s kratkom ili dugom kosom, a odlučili ste se za kratku. Seriju 'Pun Mjesec' pogledajte i na https://play.rtl.hr/sadrzaj/pun-mjesec