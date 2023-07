SERIJA 'PUN MJESEC' FOTO Sjećate se ovih golupčića? Can Yaman i Diletta Leotta bili su 'it' par, spremala se svadba, ali nisu izd...

Samim početkom 2021. godine jedan od najpopularnijih turskih glumaca Can Yaman odlučio se preseliti u Rim, gdje je pronašao i ljubav o kojoj se pisalo u cijelom svijetu. Njegova ljubavna veza s fatalnom talijanskom voditeljicom Dilettom Leottom postala je javna kada su mediji Talijanku povezivali s legendarnim nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem. Vezu je na Instagramu potvrdio upravo Can, koji je napisao: 'Opasan smo par'. Nakon kratke veze se s Canom Yamatom i zaručila. Planirali su veliku svadbu u Italiji, no skupi zaručnički prsten uskoro je Diletta uklonila sa svoje ruke. To je svima bio šok budući da su djelovali kao vrlo skladan par - zajedno su išli na putovanja, a on ju je pratio i na nogometnim utakmicama. No, otkako su prekinuli, o ljubavnom životu ovog fatalnog glumca ne zna se skoro ništa, no jasno je da mu u karijeri itekako ide. Dobivanje velikih uloga itekako mu ide od ruke, baš kao i učenje novih vještina. Borilačke vještine, ples, sviranje bubnjeva - vrijeme tijekom pandemije koronavirusa Yaman je iskoristio kako bi dodatno uložio u sebe. Usto, priča nekoliko stranih jezika i vodi humanitarnu organizaciju posvećenu djeci i mladima. Inicijativa Cana Yamana usmjerena je na pomoć mladima koji se nose s teškoćama - sve u svrhu njihove bolje budućnosti. Ovog fatalnog glumca ne propustite gledati u seriji 'Pun Mjesec', od ponedjeljka do četvrtka od 22 sata na RTL-u! Epizode su dostupne i na PLAYU.