BROJI SITNO DO POROĐAJA FOTO Žena za kojom je Can Yaman 'izgubio glavu' nikad nije bila sretnija! A on 'luduje' u teretani

Can Yaman je zvijezda serije 'Pun Mjesec' koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do petka, a iznimno je tajnovit kada je riječ o njegovom privatnom životu. Ne otkriva detalje svog privatnog života i povezivalo ga se s nizom ljepoticama, a najviše pozornosti je privukla njegova veza s talijanskom sportskom novinarkom Dilettom Leottom. Njihova ljubav je započela nedugo nakon što je Can stigao u Italiju zbog snimanja serije 'Sandokan', a navodno su se upoznali dok su boravili u istom hotelu u Rimu. Nakon šuškanja o njima Can je na Instagramu podijelio fotografiju na kojoj su on i Diletta pozirali nasmijani u streljani. 'Opasan par', poručio je na talijanskom jeziku. Mnogi su to protumačili kao potvrdu veze. Svjetski mediji su pisali da je Can zaprosio Dilettu već nakon prvog mjeseca veze. Par je snimljen kako razmjenjuje nježnosti na jahti u zaljevu Cokertme u Bodrumu. Strani mediji su pisali kako je Diletta stigla u Tursku kako bi upoznala Canovu obitelj i prijatelje. Prije toga je novinarka upoznala popularnog Turčina sa svojim roditeljima. Ipak, u rujnu 2021. došlo je do kraha njihove ljubavi. 'S Canom je priča bila prekrasna, san, bajka, munja. Mi smo dvoje 30-godišnjaka koji su se sreli, voljeli jedno drugo, živjeli u velikoj strasti. Oboje smo veoma strastveni, on čak možda i više od mene, i sve je bilo veoma brzo, veoma prekrasno', rekla je Diletta nakon njihovog prekida. Nakon turskog ljepotana Diletta je započela vezu s njemačkim golmanom Lorisom Kariusom s kojim očekuje njihovo prvo dijete. Novinarka broji sitno do porođaja i ne krije koliko je sretna s nogometašem. "Moj Ken je bolji od tvog", napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju.