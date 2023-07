Kakve emocije! Nazli i Ferit nikad bliži, zajedno proveli noć tugujući zbog Buluta

Nakon Feritovog gubitka skrbništva nad Bulutom, Nazli dolazi u njegov dom, želeći mu reći istinu. Nazli shvaća da je Ferit idealizira pa odluči s njim popiti u dvorištu njegove vile. Njegovo povjerenje u Nazli je nemjerljivo, a njegove riječi dovode je do suza. I Deniz se nosi s tužnim događajima zbog gubitka skrbništva, a tješi ga Alja, koja i dalje gaji osjećaje prema njemu. Iskreno joj govori da prema njoj nema nikakve osjećaje te otkriva da voli Nazli. No, za to vrijeme u Feritovom domu je sve jasnije što Nazli prema njemu osjeća.

O čemu je riječ?

Ferit (Can Yaman) je uspješan, šarmantan, ali i zagonetan poslovni čovjek. Nazli (Özge Gürel) je mlada, vrlo lijepa, ali i svojeglava djevojka iz skromne obitelji. Ona studira gastronomiju i radi kako bi pokrila svoje troškove, ali i troškove svoje obitelji te ostvarila san da postane kuharica. Ferit i Nazli karakterno su vrlo različiti, a sudbina je htjela da se sretnu u Feritovoj kuhinji. Zbog Feritove organiziranosti i pedantnosti, osoblje koje radi za njega često ne može dugo podnositi pritisak i visoke standarde koje Ferit neumoljivo zahtijeva. Pa se tako i Nazli i Fert stalno prepiru i svađaju, no zbog kuharskih sposobnosti koje Nazli pokazuje, čini se da će njihov odnos ipak trajati.

