Nazli njeguje bolesnog Ferita, a na vrata im pokuca bijesna Demet

Što vas očekuje večeras?

Nazli razgovara s Bulutom na telefon te mu obeća da će se oni uskoro vidjeti. U kući pronalazi dječakove fotografije u vrijeme prije nesreće, kada je bio bezbrižan dječak. Ferit se osjeća loše te javlja u ured kako bi svoje obveze odgodio za poslijepodne. Nazli posprema njegovu spavaću sobe te se prepadne kada ga ugleda još uvijek kod kuće. Ferit govori da će se još malo odmoriti, no uskoro dobije i vrućicu. No za njega nema odmora jer nenajavljeno u kući se pojavi Demet. Ferit je tjera, no ona, prije nego što ode, uspije dobaciti Nazli kako u vrijeme kada je ona bila zaručena za Ferita on nije bio tako grub.

O čemu se radi?

Ferit (Can Yaman) je uspješan, šarmantan, ali i zagonetan poslovni čovjek. Nazli (Özge Gürel) je mlada, vrlo lijepa, ali i svojeglava djevojka iz skromne obitelji. Ona studira gastronomiju i radi kako bi pokrila svoje troškove, ali i troškove svoje obitelji te ostvarila san da postane kuharica. Ferit i Nazli karakterno su vrlo različiti, a sudbina je htjela da se sretnu u Feritovoj kuhinji. Zbog Feritove organiziranosti i pedantnosti, osoblje koje radi za njega često ne može dugo podnositi pritisak i visoke standarde koje Ferit neumoljivo zahtijeva. Pa se tako i Nazli i Fert stalno prepiru i svađaju, no zbog kuharskih sposobnosti koje Nazli pokazuje, čini se da će njihov odnos ipak trajati.

