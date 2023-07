Glumac Marko Janketić široj je publici postao poznat u seriji 'Ubice mog oca' koju možete pogledati na PLAYU. Iako je odrastao u kazalištu s obzirom na to da su mu je otac bio velikan srpske kinematografije Mihailo Miša Janketić, Marko nikada nije koristio obiteljske veze kako bi se probio u svijet glume. Prve korake napravio je na kazališnim daskama, završio je Akademiju dramskih umjetnosti, a zatim zakoračio u svijet filma gdje i danas uspješno pliva. I nema se tu što puno pričati, Marko je svakako, tvrde, stručnjaci jedan od najperspektivnijih mladih glumaca na području bivše Jugoslavije. Donosimo detalje o ovom glumcu.

Odrastanje u glumačkoj obitelji

Marko je rođen 13. srpnja u Beogradu 1983. godine. Odrastao je u umjetničkoj obitelji - otac Mihailo Miša Janketić i majka Svjetlana Knežević vrlo su poznati srpski glumci. Njegova mlađa sestra Milica je također glumica, a sestra Iva je balerina. Za razliku od ostale djece Mihaila i Svjetlane, najstariji sin Radomir nije krenuo umjetničkim stopama već radi u policiji. Nakon završetka osnovnog obrazovanja Marko je pokušao upisati industrijski dizajn, ali stvari nisu išle onako kako je planirao. Tijekom srednje škole počeo se zanimati za glumu i poželio upisati Fakultet dramskih umjetnosti. To mu iz prvog pokušaja nije pošlo za rukom. Sljedeće je godine glumu upisao u Novom Sadu kako ne bi završio u generaciji studenata kojima je predavao njegov otac u Beogradu. Diplomirao je 2007. godine.

Za nedavni intervju za RTL.hr progovorio je o tome je li bio žrtva vršnjačkog nasilja.

Izvor: RTL

"Naravno da jesam, uostalom kao i većina mojih vršnjaka u to vrijeme. Rođen sam početkom osamdesetih godina, kada sam krenuo u školu počeli su ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, sve je to stvorilo jednu opću atmosferu nasilja koja je utjecala i na nas djecu. Danas je to još morbidnije jer postoje mobilni telefoni i internet pa se sve objavljuje na društvenim mrežama. Mislim da bi se na tom području još mnogo toga trebalo poboljšati, djeci je potrebno razumijevanje, ljubav i strpljenje", rekao je Marko.

Ispričao je tada i kako je bilo odrastati u umjetničkoj obitelji.

"Moje prirodno 'agregatno' stanje je bilo odrastanje u kazalištu, uz velike glumce. Dosta rano sam saznao da to nije samo profesija već i način razmišljenja, i nekog filozofskog stava prema životu, društvu i sebi. To sam naučio i prije nego što sam upisao Akademiju dramskih umjetnosti. Materijalni uvjeti su uvijek važni, kojim god se poslom želite baviti, pa tako i ovim", rekao je za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Seriju 'Ubice mog oca' pogledajte na PLAYU.