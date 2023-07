Što vas očekuje večeras? Demet je trudna, ali nije sigurna hoće li zadržati dijete...

Deniz pokušava biti zabavan pred Nazli. Demet je trudna, ali ne zna želi li zadržati dijete. Alya pokušava ponovno osvojiti Denisa, no on je jasan i zna što osjeća prema njoj, ali i Nazli. Odjednom situacija između Ferita i Denisa postane napeta. Hakan i Demet odlaze u tvrtku misleći da mogu raditi što žele, no Ferit im ne dopušta takvo ponašanje. Asuman prisluškuje važan razgovor. Kasnije je u Feritovoj kući zabava.

Izvor: RTL

O čemu je riječ?

Ferit (Can Yaman) je uspješan, šarmantan, ali i zagonetan poslovni čovjek. Nazli (Özge Gürel) je mlada, vrlo lijepa, ali i svojeglava djevojka iz skromne obitelji. Ona studira gastronomiju i radi kako bi pokrila svoje troškove, ali i troškove svoje obitelji te ostvarila san da postane kuharica. Ferit i Nazli karakterno su vrlo različiti, a sudbina je htjela da se sretnu u Feritovoj kuhinji. Zbog Feritove organiziranosti i pedantnosti, osoblje koje radi za njega često ne može dugo podnositi pritisak i visoke standarde koje Ferit neumoljivo zahtijeva. Pa se tako i Nazli i Fert stalno prepiru i svađaju, no zbog kuharskih sposobnosti koje Nazli pokazuje, čini se da će njihov odnos ipak trajati.

Seriju 'Pun Mjesec', pogledajte i na PLAYU!