Strogi režim Cana Yamana za isklesanu liniju: Maksimalno je posvećen svom izgledu, a ovako trenira

Can Yaman u seriji 'Pun Mjesec', koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15, utjelovio je lik Ferita. On je zgodan, karizmatičan, vrijedan, uspješan poslovni čovjek koji izvana izgleda umišljeno, bahato i hladno. Feritov otac Hasan umro je od srčanog udara prije nekoliko godina. Kompaniju Aslankaya Holding koju je Hasan Aslantaş doveo do vrha sa svojim partnerom Samijem sada vode Hasanov sin Ferit i Samijev sin Demir.

Iza sve ljepote i karizme Ferit je zapravo usamljen čovjek. Ne pušta nikoga blizu sebe, pogotovo žene. Nije loš u odnosima sa ženama sve dok odnosi ne postanu emotivni. Njegov oklop ga štiti od slomljenog srca nakon što ga je prevarila bivša djevojka. Jedina osoba kojoj se otvara je njegov nećak Bulut.

Canove društvene mreže prepune su fotografija na kojima pokazuje svoje isklesano tijelo. Konstantno treniranje i pravilna prehrana svakodnevnica su ovog turskog glumca kojeg na Instagramu prati više od 10 milijuna ljudi. Glumac je maksimalno posvećen svom izgledu što se može primijetiti.

Nekad se aktivno bavio košarkom, no sada svakodnevno vježba u teretani odakle dijeli videe i fotografije na svom Instagramu. Ima i privatnog trenera koji pazi da ne zabušava. Glumac se bavi borilačkim vještinama, boksom i CrossFitom. Jako pazi na prehranu te u tijelo unosi masti, proteine i ugljikohidrate u idealnom omjeru.

Na popisu njegovih omiljenih namirnica su jaja, artičoke, banane, orašasti plodovi. Riječ je o hrani koja pomaže da ostanemo duže siti. Također voli jesti meso i povrće, a kaže kako je za dobar izgled piti dovoljno vode.

Can se nalazi na listama najzgodnijih Turčina, ali i svjetskih glumaca. Ipak, iznenadio je zanimljivom tvrdnjom. 'Bio bih još uspješniji da nisam zgodan. Izgled te ne može dovesti daleko ako nisi discipliniran i uporan. Ljepota sama po sebi nije talent", istaknuo je jednom prilikom.

