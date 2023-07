Can Yaman je zvijezda serije 'Pun Mjesec' koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 22 sata. Naočiti Turčin ima milijune obožavatelja diljem svijeta zahvaljujući svojim ulogama, a oni prate svaki njegov korak i zanima ih glumčev privatni život.

No Can čuva svoj privatni život od znatiželjnika i drži se pravila da ne govori o ženama koje ljubi. Kako su pisali turski mediji, to je odlučio kada mu je slomila srce poznata glumica i model Bestemsu Özdemir. Yaman je s Bestemsu bio u u dugogodišnjoj vezi i uselili su zajedno 2017., a bili su i zaručeni.

Neki mediji su pisali da je glumica prevarila Cana, no ona je to opovrgnula. On nikad nije htio komentirati njihovu vezu i prekid, a navodno nikad nije prebolio Bestemsu. Upravo zbog toga se ne može skrasiti s nijednom drugom ženom.

Özdemir je čak javno komentirala Yamanovu izjavu o tome da libido glumaca utječe na snimanje i tok serija. "Ne slažem se s njegovim riječima. Mogla bih puno reći o tome, ali neću. Ovo je uvredljivo za žene", rekla je.

Inače, Can u seriji 'Pun Mjesec' tumači glavnog lika Ferita, hladnog i moćnog poduzetnika. On je zgodan, karizmatičan, vrijedan, uspješan poslovni čovjek koji izvana izgleda umišljeno i bahato. Iza sve ljepote i karizme Ferit je zapravo usamljen čovjek, a iznenadi ga ponašanje njegove nove kuharice Nazli. Can ima milijune obožavatelja diljem svijeta zbog uloga u nizu turskih uspješnica među kojima je i 'Pun Mjesec'.

