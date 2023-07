NA RTL-U U 22 SATA VIDEO Najtužnija scena serije 'Pun Mjesec': Ferit izgubio skrbništvo, a Bulutove suze paraju srce

"Jako te volim. Nemoj me pustiti, ujače. Molim te. Volim te", vikao je maleni Bulut u suzama dok ga je Ferit ispraćao u ruke njegove tete Demet i Hakana. Upravo je izgubio na sudu i skrbništvo nad malenim pripalo je ljudima koji to nisu zaslužili. "I ja tebe jako volim. Uskoro ćeš se vratiti kući", obećao je malenom. Što će se dalje odvijati između njih, ne propustite pogledati u seriji 'Pun Mjesec' na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 22 sata i na PLAYU.