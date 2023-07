U novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' ima ulogu i Ana Begić Tahiri koju su mnogi gledatelji zapamtili po ulozi Bibe u popularnoj, humorističnoj seriji 'Bibin svijet' u kojoj joj je supruga glumio Janko Rakoš. Upravo se s Jankom susreće na malim ekranima nakon više od 15 godina i o tome smo razgovorali s glumicom, a otkrila nam je i neke detalje iz svoje karijere i privatnog života.

U novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' glumite kondicijsku trenericu Brankicu. Kakva je Brankica karakterom?

Brankica je sportski tip, jakog je natjecateljskog duha, pomalo stroga i britka na jeziku, jako je sigurna u sebe i svoj posao.

'San snova' ponovno vas spaja s vašim televizijskim suprugom iz prošlosti Jankom Rakošem. Je li vas to razveselilo? Hoće li vas gledatelji vidjeti zajedno u nekim smiješnim situacijama kao u 'Bibinom svijetu'?

Da, Janko i ja se srećemo prvi put nakon 'Bibinog svijeta' i jako me to veseli. Odmah je krenulo smiješno, a kako će se nastaviti, morat ćete pratiti.

Uloga Bibe u 'Bibinom svijetu' obilježila je vašu televizijsku karijeru. Postoje li neke anegdote sa snimanja sa Slavicom Knežević, Jankom Rakošem, Amarom Bukvićem i drugima kojih se i danas rado sjetite?

Tisuće anegdota je tu, sjetim se nekad, ali davno je to bilo. S Amarom sad glumim u predstavi 'Tvorničke postavke' i ponekad se sjetimo nekih smiješnih situacija.

Koliko vas često obožavatelji zaustavljaju i oslovljavaju kao Biba?

Prije su bile svakodnevne takve situacije, sad manje, ali ima ih i da zovu me Biba još uvijek.

Glumite u predstavama u sklopu kazališta Moruzgva. Srpanj će vam biti radan zahvaljujući predstavi Tvorničke postavke? Je li sretna okolnost što gostujete diljem hrvatske obale?

Imamo 17 gostovanja diljem obale i malo u unutrašnjosti. Baš radno ljeto, reklo bi se, ali meni to odgovara, navikla sam tako. Neka se radi.

Kako planirate provesti ostatak ljeta? Hoćete li uživati na hrvatskoj obali s obitelji ili?

Imam tjedan dana slobodno tijekom ljeta i tada s obitelji idem na jedan mirniji odmor.

Kći Lana bliži se kraju osnovne škole. Vidi li se ona u glumi poput svoje majke? Kako ona doživljava vaše uloge?

Lana je više plesno orijentirana sada, a kako će se to nastaviti i hoće li je prebaciti na neki drugi put, vidjet ćemo.

U braku ste 13 godina. Što je tajna uspješnog braka? Je li vam proletjelo to vrijeme?

Bome leti i dok se smijemo svaki dan dobro je, zapravo odlično je.

Postoji li neka kazališna uloga koju priželjkujete, a još niste ostvarili?

Ne, davno me to prestalo mučiti. Što mi u životu treba doći, doći će. Što me treba zaobići, zaobići će. I tako sam to davno prihvatila i dobro mi je.

