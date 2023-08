Domaća glumačka legenda Žarko Radić tumači svećenika don Marinka u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora 'San snova' koja se kreće prikazivati ove jeseni na RTL-u. Novost je ta da će 'San snova' gledatelji moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, a sve epizode bit će dostupne 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Žarko Radić je već svima dobro poznato lice, a kako bi se što bolje i što prije uživio u svoju ulogu, počeo je nositi svećeničku košulju. Nakon uloge čangrizavog Drage u seriji 'Blago nama', ovo će mu svakako dolazi kao glumačko osvježenje.

"Prvi put igram svećenika izvan kazališta. Jednom sam ga utjelovio u kazalištu. Svi imamo neku predožbu što je duhovno lice, svećenik, a s druge strane imate neke zadane scene u tekstu u kojem je on prikazan više kao čovjek nego duhovnjak. Ima mana. Pokušat ću da bude jedan duhovnjak koji ima svoje vrline i mane koje potječu iz teksta tako da je on sastavljen od dvije vrste vrijednosti, odnosno bivalentan je što je dobro jer mislim da će biti uvjerljiviji", objasnio je Žarko nedavno za RTL.hr.

Glumac ima 73 godine, a čini se kao da ne posustaje s poslom. "Ja sam već u mirovini dosta dugo, no imam sreće što me još uvijek zovu za razne serije. Jako sam sretan zbog toga jer mislim da čovjek kad je aktivan ako to svede na jednu finu mjeru da si produžava život. Nadam se da ćete me još dugo gledati", rekao nam je tada dobro raspoloženi Žarko.

Drago mu je, baš kao što će biti i don Marinko, jako draga uloga, a od nje se za RTL.hr oprostio. "Postavljena je u urbanu sredinu i dosta dobro je prošla. Odradili smo dvije sezone i tu smo stavili točku i idemo dalje", istaknuo je.

Don Marinka, odnosno Žarka Radića u prvoj ulozi svećenika u životu gledatelji će od ove jeseni moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Više doznajte na voyo.hr.

U anketi RTL.hr glasajte:

POGLEDAJTE VIDEO: Intervju s Filipom Juričićem koji u seriji 'San snova' glumi trenera Gorana