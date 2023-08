Buga Marija Šimić dio je odlične glumačke ekipe nove RTL-ove serije 'San snova' koja se počinje prikazivati 28. kolovoza u 20:15. Mlada glumica utjelovila je Lanu Bubalo za koju je istaknula da nije razmažena bogatašica već tinejdžerica koja se traži, a kako joj leži ta uloga, moći ćete gledati i na novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Buga je aktivna na društvenim mrežama na kojima otkriva svojim pratiteljima detalje o snimanju serije 'San snova', ali i općenito glumi. Odgovara i na pitanja pratitelja, a to je učinila i u najnovijem videu na TikToku. Pratitelj na Instagramu ju je pitao u anonimnoj poruci: "Koliko ti dugo treba da naučiš scenarij za jednu epizodu serije? I imate li kao glumci generalnu probu prije snimanja epizode ili idete odmah na snimanje pa kada uspije uspije?".

"Kao što sam već rekla u svojim prijašnjim videima, ne snimamo epizode po redu nego ti u jednom danu snimaš scene iz različitih epizoda. Meni je malo lakše u usporedbi s nekim drugim kolegama jer nisam svaki dan na setu, nemam toliko scena svaki dan. Na početku tjedna dobijemo raspored i svaki dan dobiješ nešto što se zove separati, mislim to smo dobili unaprijed isprintano, ali dobivamo za taj dan separate. Separati su samo scene koje se snimaju taj dan, da ne moraš tražiti po scenariju koja je to scena, koji je to dio. Ja učim unaprijed jer imam tu mogućnost, imam vremena. Najviše scena u jednom danu sam imala 11. Za to mislim da mi je trebalo oko sat vremena otprilike. Ono što je super kod ovakve serije je da se ne inzistira da govorimo od riječi do riječi ono što piše, bitno je da kažeš kolegi ono što mu moraš reći da bi mogao odgovoriti. Naravno da se kaže sve što se u toj sceni mora reći, ali možemo promijeniti raspored riječi u rečenici, možemo zamijeniti neke riječi ako mislimo da bi naš lik to rekao drugačije što onda olakšava učenje jer si brži. Znaš o čemu se radi u sceni, znaš što moraš reći i manje se vremena troši jer ne moraš pamtiti poredak riječi u rečenici. Otprilike mi pola sata treba, ali kad sam imala 11 scena trebalo mi je sat vremena. Neki kolege koji snimaju svaki dan snimaju 12, 13 scena dnevno. Mene to fascinira, ne znam kako to uspiju, ali između svake scene imaš pauzu, pauzu za ručak, presvlačimo se i onda oni uče u tim pauzama. I to me fascinira kako to uspiju, ali razviješ jednostavno mehanizam. Što se tiče proba, imali smo jednu prije početka snimanja da se upoznamo s ljudima s kojima ćemo najviše snimati, malo smo pročitali neke scene s glavnim scenaristom i režiserom da vidimo kakvi su nam likovi i u kojem smjeru bismo išli, ali za tu svaku scenu u danu proces ide ovako. Kad se presvlačimo ili prije nego što idemo snimati scenu, prođemo svi zajedno koji smo u toj sceni u glumačkoj sobi. Prođemo scenu nekoliko puta zajedno. Onda imamo glumačku probu na samom setu kad je set spreman. Dolazimo na set, probavamo sve na setu. Prođemo scenu jednom da vidimo gdje ćemo stajati, gdje su nam kamere, gdje ćemo ući, gdje ćemo izaći i da probamo što nam je najprirodnije. Onda imamo tehničku probu, da vidimo s kamerama kako funkcionira zvuk, sve to skupa. I onda se snima. Imamo probe, ali ne u smislu par dana prije nego za svaku scenu imamo takav neki proces", ispričala je Buga.

