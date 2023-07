Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić u novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' tumači jednu od glavnih uloga - Lanu Bubalo za koju je istaknula da nije razmažena bogatašica već tinejdžerica koja se traži. Buga je otkrila kako će odmoriti od snimanja i gdje će "napuniti baterije".

"Djelomično će mi biti radno. Pripremam novu predstavu u svom kazalištu Mala scena. Idem na satove pjevanja kod svoje profesorice, ali mislim da ću uhvatiti tjedan dana pauze na moru", ispričala je.

Otkrila je na kojim lokacijama će iskoristiti svoj kratki odmor. "Dio ću provesti u Puli s dečkom. On je Puležanin pa smo onda tamo, a dio odmora bit ću na Cresu. Tamo moja obitelj ima vikendicu", rekla je Buga.

Kaže da voli kombinirati aktivni i opušteni odmor. "Volim se kupati, jako volim more. To obožavam. Volim i raditi, razvijati nove projekte. Meni je to jako zabavno. Volim si uzeti dva dana da ne radim ništa i onda me lupi inspiracija i smišljam što ćemo za novu sezonu u kazalištu", ispričala je glumica.

Ne treba joj puno odmora i njezina svakodnevica je užurbana. "Ali zato mi treba odmora svako toliko", objasnila je.

S odmora se vraća puna elana. "Jako volim raditi pa odbrojavam dane kada ću se vratiti poslu", istaknula je Buga koju najbolje opuštaju dobra hrana, puno sna i dobro društvo.

