Emir Hadžihafizbegović za RTL.hr o ljetnom odmoru i problemu koji ima: 'Zaista se bojim'

Legendarni glumac Emir Hadžihafizbegović jedna je od glavnih zvijezda nove RTL-ove serije 'San snova' u kojoj tumači Mirka Stošića. Otkrio nam je gdje će uživati ovog ljeta u pauzama od snimanja, a objasnio nam je kakav problem ima.

"Najteže mi je što me je strah jer i u hladu pocrnim. Znači, imam tri tjedna odmora i ako to vrijeme budem u hladu, vratit ću se tamne puti na snimanje serije. Onda ćemo valjda morati ubaciti neku repliku da mi kaže moj sin: 'Tata, što je to?', a da mu je kažem: 'Zaspao u solariju'. I onda mi on odgovori: 'Trošiš moj novac u solariju'. Nešto ćemo morati ubaciti jer zaista se bojim. Imam takav pigment da u hotelskoj sobi potamnim. Ozbiljno. I evo, obećajem produkciji da se neću sunčati, da će kraj mene biti suncobrani. No, sigurno ću se u kolovozu na snimanje vratiti malo tamniji", rekao je glumac.

Otkrio nam je i njegov plan za odmor. "Prvo idem u Pulu i 70 godina je Pula Film Festivala. I naš se odmor poklapa s tih prvih pet dana kada ću ja biti počasni gost Pulskog festivala. Nemam film. No s obzirom na moje tri Zlatne arene pozvali su me da budem počasni gost. Poslije toga ću obići oca koji je teško bolestan i leži u Tuzli. Nije životno ugrožen, ali je loše. Onda vikendica u Mostaru i nakon toga pet dana Brela, Tučepa. Naglašavam, pod suncobranom. Sve to naravno sa suprugom, Mostar s djecom", ispričao je Emir.

Inače, glumac u seriji 'San snova' tumači jednu od glavnih uloga, tvrdoglavog Mirka Stošića, oca perspektivnog mladog nogometaša Alena kojemu se život nakon ozljede promijeni iz temelja. On pokušava igrati "igru", ali ne ide mu. Otkrio nam je s kojim dijelom svog lika se može poistovjetiti.

"Prije svega, jako sam sretan što glumim u ovoj seriji. Zahvaljujem svima koji su mi ukazali povjerenje. To je vrlo odgovoran i velik posao. Na setu je sjajna atmosfera i ta aura sa snimanja je vrlo bitna za finalni proizvod. To je neki spoj mladosti i iskustva. Ovo je jako dobro pripremljen set producentski. I mogu vam reći da imam, bez obzira na broj utakmica u nogama, tremu. Glumac koji kaže da nema tremu je ili drugorazredni ili trećerazredni glumac. Odgovorno je stati pred kameru koja kreće snimati, a vi trebate graditi lik. Što se tiče Mirka Stošića, to je čovjek iz našeg susjedstva. To je čovjek koji ima sve one atribute i mentalne karakteristike koje ima i većina, ajmo to reći, malih, običnih ljudi. Ne volim baš taj termin jer pitanje je tko je mali, a tko veliki. Mali, obični ljudi su uvijek spašavali svijet. On je uporan, ne prihvaća poraze. I ja sam takav. Nikad nisam prihvaćao poraze kao nešto što bi me bacalo u loše raspoloženje, letargiju, otuđenost. To mi je najsličnija osobina s likom koji tumačim...", ispričao nam je Emir.

