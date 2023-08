Nova RTL-ova dramska serija s elementima humora 'San snova' okupila je sjajnu glumačku ekipu, a jedan od njih je i glumac Filip Juričić. U seriji glumi trenera Gorana, zabavnog i opuštenog lika, čije će anegdote gledatelji od jeseni pratiti i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Mnogi se tome vesele, a i on sam budući da je ovo lik koji mu je vrlo zabavan i smatra da će se i publika s njime poistovijetiti i prigrliti ga u svoja četiri zida. O ulozi i setu, Filip Juričić govorio je za RTL.hr.

Glumite trenera Gorana, tko je on?

Goran je tipičan golman, koji je dosta opušten. Nije se prodao vani, nije zaradio neki novac, ostale su dvije-tri rastave, karikiram, ali tako nekako. Trener je juniora, nije previše zainteresiran za nogomet, više za mame. Pomalo je zločest, ali topao i veseo, onakvi likovi kakve volimo, kakve će publika voljeti gledati. Vrlo je zanimljivo za igrati, sve je onako opušteno. Kako ćemo, lako ćemo.

Je li vam zabavno na setu?

Uživam u dobroj ekipi, to su sve moji stari prijatelji i poznanici, glumci s kojima sam već radio. Vrlo je ugodna atmosfera između nas, radi se ozbiljno. Kad je sve profesionalno i opušteno onda se to prenese s ekrana na gledateljstvo. Vjerujem da će to biti vrlo uspješna serija i zabava za sve nas glumce, ali i gledatelje, zbog kojih to i radimo.

Puno je glumaca na setu. Postoji li netko s kime niste radili?

Ne znam, možda s nekime nisam, ali više-manje, sve koje sam vidio, već smo se dotakli. Nisam siguran ima li neko ime s kojime baš nisam ništa radio. Ne znam jesam li s Josipom Brakusom glumio, ali igrali smo često nogomet.

Kako izgleda jedan dan na setu?

Onaj težak tako da te pokupe u pet ujutro, a u šest krećeš. Snimanje traje 12 sati dnevno, obično su dnevne scene pa se mora iskoristiti što više dana. Dođeš tu, našminkaju te i snimamo. Ponavljaju se scene, onda imaš sreću da ponekad neku scenu nemaš pa udahneš zraka i nešto pojedeš, popiješ kavu. Kako tu ima puno setova, uvijek nađem mjesto gdje legnem pola sata. Probudiš se i idemo ispočetka do otprilike 19 sati navečer. Snimi se 15-ak scena, nekada čak i više. Ima i onih dana kada imaš nekoliko scena pa se u tom ritmu sve popegla. Ovoga puta nisam glavni cast tako da nemam taj intenzitet što mi se i sviđa.

