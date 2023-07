DIVNO! FOTO Buga Marija Šimić pokazala odmor iz snova i pozirala s dugogodišnjim dečkom: 'Volim izazove'

Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić tumači jednu od glavnih uloga u seriji 'San snova', a otkrila je na društvenim mrežama da odmara na Jadranu. Pozirala je pokraj bazena, a i u njemu sa svojim dugogodišnjim dečkom Tonijem Nežićem. "Od kuće do bazena imamo puteljak od kamenčića. Prvi dan sam išla bosa i jako me pikalo. Hodala sam kao Bambi kad uči tek hodati. Taj dan sam jedno tri puta išla gore - dolje, nije baš bilo lakše. Već nakon tog prvog dana sam imala izbor. Potražiti papuče, ići ih u obližnji grad kupiti, nastaviti bosa ili čak - ne ići do bazena. Nastavila sam ići bosa. Volim hodati bosa, volim izazove, volim svojim stopalima dati slobodu, osjetiti kako me kamenčići bockaju, kao nekakva masaža...", dio je njezinog opisa pokraj fotografija. Otkrila je i da uživa u jutarnjoj šetnji te da usput uči. Buga u seriji 'San snova' glumi Lanu Bubalo, a roditelje joj tumače Zlatan Zuhrić Zuhra i Mila Elegović.