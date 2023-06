U MAKARSKOJ FOTO Kišobrani, naočale, lepeze i hlad: Evo kako se glumačka ekipa serije 'San snova' na setu skriva od vrući...

Snimanje nove RTL-ove dramske serije s elementima humora je u punom jeku, a dio scena snimao se i u prekrasnoj Makarskoj. Tjedan dana intenzivnog rada na setu podno Biokova, glumci su dočekali kao spajanje ugodnog s korisnim. No, ono što im je mrvicu otežavalo posao je borba s vrućinama. Glumac Emir Hadžihafizbegović koji u seriji 'San snova' glumi Mirka Stošića, kao i Slaven Knezović koji glumi Antu Romića, od jakog sunca u pauzama snimanja sakrili su se ispod kišobrana. Tea Šimić i Josip Brakus su pak svaki trenutak kada se kamera ugasila proveli u hladu, a glumica Andrijana Vicković snalazila se s lepezom. No, porast temperatura nije baš nikoga omeo jer sve se lakše podnese kada se snima uz more. "Imam u životu najmanje pedeset dolazaka u Makarsku. Dolazim ovdje od svoje sedme godine, a bio sam tu i prošle godine. Tko ne dođe na Makarsku rivijeru, kao da nije ljetovao", rekao je Emir na predstavljanju serije. S Emirom se složila i Tea Šimić. "Presretna sam što se snimanje preselilo u Makarsku. Južnjakinja sam i godi mi boravak uz more“, zaključila je glumica.