USKORO NA VOYO FOTO Od 'Bibinog svijeta' do nove serije 'San snova': Evo koliko su se Ana i Janko promijenili kroz godine

RTL donosi jedinstvenu streaming platformu na hrvatskom tržištu. 27. kolovoza stiže Voyo! RTL-ovu dramsku seriju s elementima humora 'San snova' gledajte već ove jeseni na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Glumica Ana Begić Tahiri u seriji je utjelovila kondicijsku trenericu Brankicu dok Janko Rakoš glumi pomalo naivnog policajca Zlatka. Cijele epizode serije bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! Ana i Janko susreću se ponovno nakon više od 15 godina, a gledatelji su ih zapamtili kao supružnike Bibu i Martina iz popularne humoristične serije 'Bibin svijet'. "Janko i ja se srećemo prvi put nakon 'Bibinog svijeta' i jako me to veseli. Odmah je krenulo smiješno, a kako će se nastaviti, morat ćete pratiti", rekla je Ana. "Mogu vam samo reći da će biti zanimljivo, ponekad i neočekivano, a za ostatak će se ljudi morati strpiti do rujna", istaknuo je Janko. Koliko su se promijenili Ana i Janko od 'Bibinog svijeta' pogledajte u našoj galeriji. RTL-ovu dramsku seriju s elementima humora 'San snova' gledatelji će ove jeseni moći ćete gledati i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji!