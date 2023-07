SERIJA 'SAN SNOVA' FOTO Osmijeh koji sve razveseli na setu: Tea Šimić utjelovit će odvjetnicu, a život će joj zakomplicirati - l...

Mladoj glumici Tei Šimić ovo je prva velika televizijska uloga, a u RTL-ovoj dramskoj seriji 'San snova' utjelovit će ambicioznu odvjetnicu Maju Romić. Osim poslovnih zavrzlama, Maji će se zakomplicirati i ljubavni život. Trenutačno je na setu po cijele dane, a nekolicina se scena snimala i u Makarskoj, odnosno Kamenu, selu glavnih protagonista. "Ovo mi je prva velika televizijska uloga. Veselim se što imam toliko televizijskog prostora i vjerujem da će to biti najbolje moguće. Presretna sam što smo na setu cijele dane, što sam izložena nekoj drugoj vrsti koncentracije. To je nešto što je trenutačno i rad na liku se razlikuje od onoga u kazalištu. U kazalištu se on formira mjesecima i to je nešto što će se upakirati u sat, dva na sceni. Lik koji radite za seriju možete unaprijed pripremiti ako čitate scenarij. Scene koje igrate iz dana u dan nisu povezane, po meni je važno odigrati odlično svaki događaj i zaista ga proživjeti kako bi to publici servirali što vjerodostojnije", rekla je Tea u razgovoru za RTL.hr. Maju Romić pratite od jeseni na RTL-u!