PUNO UZBUĐENJA FOTO Povratak na posao im prošao u veselju: Pogledajte kako je ekipa serije 'San snova' uživala u druženju

Nakon godišnjeg odmora glumci nove RTL-ove serije 'San snova' vratili su se na posao. Nije im to teško palo zbog odlične ekipe i atmosfere na setu, a povratak su proslavili tortom. "Jako sam sretna što sam se vratila na set, baš sam uzbuđena! Radi mi se, pročitala sam sve epizode koje su napisane i jedva čekam! Poželjela sam se svih kolega i svi su dobro raspoloženi pa se čini kao da su se i mene svi poželjeli", kroz smijeh je rekla Tea Šimić koja je utjelovila glavni lik, odvjetnicu Maju Romić. Zlatan Zuhrić Zuhra je istaknuo kako se zapravo poželio i snimanja i svih ljudi s kojima radi. "Uključujući produkcijsku ekipu, organizatore, šminku, snimatelje, redatelje... Sve se tako lijepo poklopilo da mi je baš gušt raditi. U takvom pozitivnom okruženju čovjek da najviše od sebe pa će zato i serija biti uspješna", ispričao je Zuhra čije ćete menadžerske podvige od ove jeseni moći gledati 24 sata prije svih na platformi Voyo, i to bez reklama! Voyo je nova RTL-ova streaming platforma koja donosi pravu revoluciju na našem tržištu. "Bilo mi je taman da se odmorim. Naravno da sam sretan što smo se vratili na set! Sviđa mi je jako moj lik Alen i serija 'San snova'. Puno sam radio na tome jer mi je taj nogometni svijet stran, ali opet razumijem Alenov problem jer je univerzalan. Kao glumac mogu se poistovjetiti s njim jer je to gubitak neke strasti, ljubavi, nečeg što voliš. Predočio sam si kako bi meni bilo da ostanem bez glume. Našli smo se Alen i ja", rekao je Marko Braić. Na setu vlada harmonija, a kako će se razvijati odnosi u seriji 'San snova', ne propustite pratiti ove jeseni na RTL-u i streaming platformi Voyo. Omiljenu seriju gledajte 24 sata prije svih, i to bez reklama!