Glumac Filip Juričić otkrio što je njegov san: 'Da budem živ, zdrav...'

Fiip Juričić dio je izvrsne glumačke postave nove RTL-ove serije 'San snova'. U seriji je utjelovio trenera Gorana, zabavnog i opuštenog lika.

Filip je tako za RTL.hr otkrio što je njegov san. "Mi smo na setu serije 'San snova', a moj san je da budem živ, zdrav, veseo još puno, puno, puno godina i da se uvijek bavim ovim svojim lijepim poslom", otkrio nam je glumac.

Filip je ranije otkrio za RTL.hr kakav je njegov lik Goran.

"Goran je tipičan golman, koji je dosta opušten. Nije se prodao vani, nije zaradio neki novac, ostale su dvije-tri rastave, karikiram, ali tako nekako. Trener je juniora, nije previše zainteresiran za nogomet, više za mame. Pomalo je zločest, ali topao i veseo, onakvi likovi kakve volimo, kakve će publika voljeti gledati. Vrlo je zanimljivo za igrati, sve je onako opušteno. Kako ćemo, lako ćemo", ispričao je.