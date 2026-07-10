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San snova

Glumac Filip Juričić otkrio što je njegov san: 'Da budem živ, zdrav...'

Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Filip Juričić otkrio je što je njegov san

RTL.hr
10.07.2026 21:00

Fiip Juričić dio je izvrsne glumačke postave nove RTL-ove serije 'San snova'. U seriji je utjelovio trenera Gorana, zabavnog i opuštenog lika.

Filip je tako za RTL.hr otkrio što je njegov san. "Mi smo na setu serije 'San snova', a moj san je da budem živ, zdrav, veseo još puno, puno, puno godina i da se uvijek bavim ovim svojim lijepim poslom", otkrio nam je glumac.

Filip je ranije otkrio za RTL.hr kakav je njegov lik Goran.

"Goran je tipičan golman, koji je dosta opušten. Nije se prodao vani, nije zaradio neki novac, ostale su dvije-tri rastave, karikiram, ali tako nekako. Trener je juniora, nije previše zainteresiran za nogomet, više za mame. Pomalo je zločest, ali topao i veseo, onakvi likovi kakve volimo, kakve će publika voljeti gledati. Vrlo je zanimljivo za igrati, sve je onako opušteno. Kako ćemo, lako ćemo", ispričao je.

Filip Juričić

Također nam je otkrio kako mu je na setu.

"Uživam u dobroj ekipi, to su sve moji stari prijatelji i poznanici, glumci s kojima sam već radio. Vrlo je ugodna atmosfera između nas, radi se ozbiljno. Kad je sve profesionalno i opušteno onda se to prenese s ekrana na gledateljstvo. Vjerujem da će to biti vrlo uspješna serija i zabava za sve nas glumce, ali i gledatelje, zbog kojih to i radimo", rekao je glumac.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Juričić za RTL.hr o seriji san snova

Filip Juričić RTL san snova
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