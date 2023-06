Jednu od glavnih uloga u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora ima glumica Ivana Krizmanić. U seriji 'San snova' glumi Jasnu Stošić, ženu koja, kako bi se reklo, drži sva četiri kuta kuće. Obrazovana je, ali se zbog određenih okolnosti odlučila brinuti o svojoj obitelji. Jedna od njezinih najvećih zadaća je držati balans između sina Alena (Marko Braić) i Mirka (Emir Hadžihafizbegović).

U obitelji Stošić ona je pravi autoritet, a kada Mirko svojim odlukama napravi kaos - upravo Jasna ih efikasno rješava. Pred njom su životni izazovi kojima se nije nadala, ali pokušava pronaći odgovore na sva pitanja. Glumica nam je otkrila što to možemo očekivati od svestrane Jasne. "Dobila je priliku da se preko noći vrati na posao, to je izazov koji je ona odlučila prihvatiti. Jako mi se to sviđa. Čini se da joj je život lagodan i kada se malo zagrebe ispod površine, to nije baš tako", rekla je i priznala kako si je s ovom ulogom razbila mnoge predrasude.

"Ona je udana žena, radi od jutra do mraka, brine se o domaćinstvu, sinu, suprugu i o svemu što treba. Nema klasičan posao. Mislim da sam imala dosta predrasuda kada sam čitala o takvim ženama, pogotovo nogometaša i trenera, koje su stalno uz njih jer im treba netko da se o njima brine. Uvijek prema tome imaš neku vrstu predrasuda u smislu: 'Lako njima s tim novcima, doma su, imaju čistačice i dadilje'. U slučaju ove serije i ovog lika to nije tako. Ona je žena koja puno nosi na svojim leđima i vrlo je inteligentna", rekla je Ivana o svom liku.

Dok joj je suprug u seriji vrlo samopouzdan, to se za sina Alena ne bi baš moglo reći. On je samozatajan i pomalo izgubljen mladić, a zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu. To i njoj život mijenja iz korijena!

