Kristijan Ugrina o ulozi u seriji 'San snova': 'Ima nekih dodirnih točaka s Cicom Kranjčarom'

„Tumačim lik koji je podložan kompromisima i zbog svoje dobrobiti pristaje na stvari s kojima se ne bi složila većina, kako uostalom i jest u jednom dijelu nogometnog svijeta“, kaže Ugrina te otkriva tko mu je poslužio kao inspiracija. „Nešto smo se Goran Rukavina i ja dogovorili da bi imao neke karakteristike Cice Kranjčara, ali pod velikim navodnicima. Što se rada na ulogama tiče, ovisi o samoj ulozi, redatelju, načinu rada, ekipi... Ponekad izvučeš ulogu iz cipela, kaputa, ponekad iz govora tijela ili neke maske, a ponekad se nakopaš kao rudar i ne nađeš je pa vadiš iz ladica.“

Snimanje serije počelo je potkraj svibnja, a Ugrini se sviđa atmosfera na setu. „Zadivljujuće je opuštena i vesela i mogu reći da dobro funkcionira s obzirom na veličinu mašinerije koja je prisutna i koja stvarno zna raditi svoj posao. Drago mi je što sam sreo mnoge stare kolege, ali i upoznao nove, a posebno mi je drago što ponovno radim i s mnogim dragim ljudima i vrhunskim profesionalcima iz šminke, garderobe, rekvizite, kamere, svjetla, produkcije...“, kaže Ugrina koji je ponosan član Zagrebačkog kazališta mladih, a sada igra u predstavama 'Dobro je dok umiremo po redu', 'Čarobnjak iz Oza' i 'Višnjik'.

Glumac je trenutačno na Hvaru sa svojom udrugom Mali grad, gdje organizira radionice za djecu, a s obzirom na to da je zauzet snimanjem serije 'San snova', našao je najbolje zamjenike. „Kad sam spriječen biti na Hvaru, mijenjaju me kći Korana i njezin odabranik Tin Rožman. Oni su oboje profesionalni glumci koji, kao i ja, vole raditi s djecom. Budući da sam prešao pet banki, vrijeme je da to netko preuzme. Prezadovoljan sam svime što sam napravio s obzirom na uvjete u kojima sam radio jer se u Hrvatskoj jako malo ulaže u djecu, pa onda korona, pa ovo, pa ono…, ali ništa me nije pokolebalo i nikad nismo prestajali“, iskreno kaže.

