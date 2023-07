Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić tumači jednu od glavnih uloga u seriji 'San snova', a svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito odgovara na pitanja o glumi. Jedna pratiteljica ju je ovog puta pitala ljube li se zaista glumci jer takve scene izgledaju realno te ju je zanimalo kako se tučnjava odglumi.

"U serijama i filmovima je ljubljenje za pravo isto kao i šamari, odnosno šamari kako kad. Ljubljenje uglavnom je. U kazalištu ima metoda kako se ljubljenje može lažirati, pogotovo ako su kolege bolesni ili neke takve stvari. Najčešći način na koji se to radi je da jedna osoba primi drugu za lice i da stavi palac na usta i onda zapravo poljubi svoj palac, a ne tuđa usta. To je jako teško lažirati pred kamerama tako da se uglavnom to radi za pravo", ispričala je Buga.

Objasnila je kako postoji jedna cijela znanost kada je riječ o tučnjavama u kazalištu. "Ja u predstavi 'Ljepotica i Zvijer' dajem pravi šamar. Ako mora biti u brzini, tako je puno sigurnije. Naravno, vježbali smo na koji način i gdje da ne boli. Što se tiče tučnjave, to je teže objasniti i to je jedna cijela znanost. No u filmu i seriji nikad nisam prisustvovala tučnjavi. Budem pa ću vam snimiti. Nekad u osmom mjesecu snimamo pa ću baš vidjeti kako se to radi", rekla je glumica.

Buga je ranije otkrila stvari koje mnogi nisu znali o snimanju serije.

"Mi, naravno moramo imati mikrofon na sebi, takozvane bubice. E sad, ovisno o kostimu, naravno imamo kao port u kojem se uključi kabel, ovisno o kostimu moramo ih na različite načine i mjesta skrivati da se ne vide. Recimo, ova haljina je dosta problematična jer je preuska da bismo stavili na leđa kako se inače stavi tako da u ovom slučaju znači skrivamo port s ovom elastikom oko noge i port je skroz iza tu sakriven. Tako da je u ovom slučaju kabel na nozi i onda ide ovako tu i tu je bubica. Tako kad se presvlačim uglavnom moramo skinuti bubicu i onda kad dođem u novom kostimu opet moramo tražiti najbolje rješenje za taj kostim. Zabavna činjenica oko toga: u jednoj sceni sam sjedila i onda sam ustala i onda mi je samo kabel ispao onako do poda kroz haljinu i kao moramo snimati ispočetka jer je elastika popustila", objasnila je.

Otkrila je i što se na nalazi na podu ako se ulazi u scenu.

"Ako hodamo recimo ili ulazimo u scenu, na pod nam stave nešto što se zove 'marker' da znamo gdje da stanemo da nas kamera hvata. I onda ih gledaš perifernim vidom kad dolaziš, onda staneš do tud jer je tu dogovorena pozicija. Ja na prvi dan snimanja, nisam imala pojma što su markeri, došla sam i onako stojim i nisam shvatila da mi je netko stavio marker i kažem: 'E ljudi, nekome je nešto ispalo!'. I svi onako : 'Buga, ne diraj marker!' Čovjek uči dok je živ", ispričala je glumica.

Pojasnila je i problem snimanja vani. "Jedan od problema snimanja vani na otvorenom su avioni. Znači, uvijek ako smo usred kadra i prolazi avion moramo stati i moramo krenuti ispočetka jer ne samo da se vide i onda bi tipa u jednom trenu vidjeli avion i onda ako se iskoristi neki drugi, neko drugo ponavljanje scene bi odjednom bilo nebo bez aviona nego i užasno, užasno smetaju za mikrofon jer baš rade veliku buku koja nije dobra za mikrofone i nije dobra za kvalitetu tona tako da svaki put kad vidimo avion ili ga čujemo, moramo zaustaviti, čekamo da on prođeme i onda možemo dalje", otkrila je Buga.

Njezin video je oduševio pratitelje koji su tražili da snimi još zanimljivosti. Buga u seriji 'San snova' glumi Lanu Bubalo, a roditelje joj tumače Zlatan Zuhrić Zuhra i Mila Elegović.

