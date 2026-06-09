Marko Braić o ulozi u RTL-ovoj seriji 'San snova': 'Nisam nikada svjesno bio u ljubavnom trokutu'

Radnja serije 'San snova' prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka

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Mladi talentirani glumac Marko Braić ima jednu od glavnih uloga u RTL-ovoj seriji 'San snova'. On je Alen Stošić, mamac za djevojke, ali i za džepove, što svoga oca, a što djevojke i direktora kluba u kojem igra nogomet. Samozatajan, ali i pomalo izgubljen mladić, zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu. Životopisni likovi ono su što krasi ovu seriju s elementima humora, a spoj mladosti i iskustva u glumačkoj postavi ono je što će pozdraviti i gledateljstvo. Na predstavljanju serije u zagrebačkom Jadran filmu sreli smo i Braića, koji nam je otkrio kako se snašao u ovoj ulozi, zašto mu ona odlično odgovara, ali i otkrio može li se poistovijetiti s Alenovom sudbinom. "Lik mi se odmah svidio. S njime se mogu poistovijetiti i to je život koji želim artikulirati i komunicirati", rekao je Braić. Posebno mu je drago što su s njim na setu i dvije kolegice iz studentiskih dana, glumice Tea Šimić i Nadia Cvitanović . "Tea Šimić je bila godinu mlađa. Nadia i ja smo studirali zajedno. Već se dugo poznajemo i drago mi je da smo skupa u ovom projektu", rekao je, a pohvalio je i glumicu Ariju Rizvić s kojom trenutačno najviše vremena provodi na setu.

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"Ekipa je fantastična. To možete i sami vidjeti. Jako puno ljudi poznajem i radio sam s njima. Baš mi je zadovoljstvo što u ovom projektu sudjelujemo svi zajedno. I ne samo glumci, već i kamermani, redatelji, kostimografi, vizažisti, majstori svjetla i tona... RTL je ovaj projekt shvatio ozbiljno, okupio je fantastičnu ekipu", rekao je Braić. Budući da glumi Alena, čiji se život izokrene u tridesetima, pitali smo ga može li sebe zamisliti u toj situaciji te kako misli da bi se snašao. "Ne, ne mogu. No, mogu suosjećati s njime jer ne bih nikako mogao zaboraviti glumu i krenuti u nešto sasvim drugo, i to onda kada ni sam ne znaš što. Nogomet mu je jedini svijet od njegove šeste godine i sad zamislite da ti se odjednom on sruši. Drago mi je da mogu utjeloviti taj lik. Da gledatelji vide djelić te problematike koja inače nije vidljiva", rekao je. U priči se tematizira i ljubavni trokut, također nešto što su brojni iskusili. Braić je pak onaj tip glumca koji skriva svoj ljubavni život, no ipak priznaje...

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