Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
San snova

Marko Braić o ulozi u RTL-ovoj seriji 'San snova': 'Nisam nikada svjesno bio u ljubavnom trokutu'

Radnja serije 'San snova' prati mladića koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia, a pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka

RTL.hr
09.06.2026 20:00

Mladi talentirani glumac Marko Braić ima jednu od glavnih uloga u RTL-ovoj seriji 'San snova'. On je Alen Stošić, mamac za djevojke, ali i za džepove, što svoga oca, a što djevojke i direktora kluba u kojem igra nogomet. Samozatajan, ali i pomalo izgubljen mladić, zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu. Životopisni likovi ono su što krasi ovu seriju s elementima humora, a spoj mladosti i iskustva u glumačkoj postavi ono je što će pozdraviti i gledateljstvo. Na predstavljanju serije u zagrebačkom Jadran filmu sreli smo i Braića, koji nam je otkrio kako se snašao u ovoj ulozi, zašto mu ona odlično odgovara, ali i otkrio može li se poistovijetiti s Alenovom sudbinom.

"Lik mi se odmah svidio. S njime se mogu poistovijetiti i to je život koji želim artikulirati i komunicirati", rekao je Braić. Posebno mu je drago što su s njim na setu i dvije kolegice iz studentiskih dana, glumice Tea Šimić i Nadia Cvitanović .

"Tea Šimić je bila godinu mlađa. Nadia i ja smo studirali zajedno. Već se dugo poznajemo i drago mi je da smo skupa u ovom projektu", rekao je, a pohvalio je i glumicu Ariju Rizvić s kojom trenutačno najviše vremena provodi na setu.

Alen, Maja i Kristina

"Ekipa je fantastična. To možete i sami vidjeti. Jako puno ljudi poznajem i radio sam s njima. Baš mi je zadovoljstvo što u ovom projektu sudjelujemo svi zajedno. I ne samo glumci, već i kamermani, redatelji, kostimografi, vizažisti, majstori svjetla i tona... RTL je ovaj projekt shvatio ozbiljno, okupio je fantastičnu ekipu", rekao je Braić.

Budući da glumi Alena, čiji se život izokrene u tridesetima, pitali smo ga može li sebe zamisliti u toj situaciji te kako misli da bi se snašao.

"Ne, ne mogu. No, mogu suosjećati s njime jer ne bih nikako mogao zaboraviti glumu i krenuti u nešto sasvim drugo, i to onda kada ni sam ne znaš što. Nogomet mu je jedini svijet od njegove šeste godine i sad zamislite da ti se odjednom on sruši. Drago mi je da mogu utjeloviti taj lik. Da gledatelji vide djelić te problematike koja inače nije vidljiva", rekao je.

U priči se tematizira i ljubavni trokut, također nešto što su brojni iskusili. Braić je pak onaj tip glumca koji skriva svoj ljubavni život, no ipak priznaje...

Pročitajte još
Prve fotografije sa seta nove RTL-ove dramske serije: Gledatelje na jesen čeka mnogo intriga, ali i zabave

"Nisam nikada svjesno bio u ljubavnom trokutu. Nisam problematičan u tom kontekstu. Naravno, ljubavi uvijek ima, problema isto", rekao je.

Sukoba oko ljubavi će zasigurno biti, a Marko je otkrio i što još gledatelji mogu očekivati.

"U ovoj seriji imamo i više mentaliteta, više obitelji, više različitih strasti i ideja. Samim time nastaju i razni sukobi. To je komedija karaktera i situacija i to je nešto što fantastično funkcionira unašoj sredini. Pogotovo pod perom Mirne i Vlade", zaključio je.

Ne propustite uzbudljivu seriju 'San snova' na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15 ili odmah na platformi Voyo.

Marko Braić nova serija na rtl-u Glumac serija san snova
Moglo bi te zanimati

Slavko Sobin stiže u 'Divlje pčele': 'Ja sam zapravo došao jer je meni cijeli taj cast prezgodan'

Snimaju se nove epizode 'Divljih pčela'! Stižu novi likovi, a produkcijski tim najavljuje: 'Čeka nas priča o kazni i iskupljenju'

Evo što gledati večeras na RTL-u: Nakon završetka 'Divljih pčela' kreće 'San snova', a na rasporedu je i veliko finale 'Igre chefova'

Jelena Perčin i Ante Gelo u elegantnom izdanju: Rajka iz Divljih pčela' i autor glazbe koja je obilježila sezonu

Prva sezona 'Divljih pčela' završila je dramatično: Ovo su najveći raspleti finala

Toma Domazet ostao je najveća rana prve sezone 'Divljih pčela'

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio