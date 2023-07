Njezin televizijski suprug je Zlatan Zuhrić Zuhra, a televizijska kćer Buga Marija Šimić. A ona je glava kuće - fatalna Višnja Bubalo, svestrana, sposobna i inteligentna žena. Ovo je uloga Mile Elegović u RTL-ovoj jesenskoj perjanici 'San snova', a s Višnjom je, kaže, oduševljena. Za RTL.hr je sažela dojmove i priznala kako joj je pravi gušt biti na setu s brojnim kolegama.

Tko je Višnja Bubalo?

Višnja Bubalo je žena zmaj, koja zna zaraditi novac, zna se izboriti za sebe, poštena je, ali strašno oštra. Ono kako moj televizijski muž Bubalo, odnosno Zuhra voli reći - Višnja je moj T. rex, aždaja sa sedam glava. Jako sam sretna što igram tako snažnu ženu koja šalje poruku drugim ženama - zaradite svoj novac.

Zuhra kaže da se naježi svaki put kad dođete na set. Je li i vama tako?

Da, da. Zuhru volim odavno. Volim, kako bih rekla, znamo se od davnih dana. Ovdje imamo odličan odnos. To je bračni par koji ima nedovršenu priču. Vole se svađati i tu su stalni obračuni. Imaju emociju, no ne smijem otkrivati jer gledatelji moraju to doživjeti. Lijepo je svađati se na setu, lijepo je glumiti svađu.

Kako uopće izgleda jedan vaš dan na setu?

Moja uloga nije glavna i jako mi je lijepo. Imam elegantan, fini radni tempo. Nije previše i nisam od onih što moraju doći u šest ujutro i raditi do navečer. Ja dođem, snimim nekoliko scena i odem. Zasad je tako i to je fini tempo za damu mojih godina.

Što je Višnji 'čuča'?

Čuča je brend. Ona je napravila liniju donjeg rublja 'Čuča' i s time zaradila ogromne novce. 'Čuča' je čarobna riječ za Višnju. A i za Milu Elegović, samo malo drugačije koncipirana. Moj novi singl se zove 'Ču-ču'.

Kad smo već kod glazbe... Gluma ili glazba?

Sve. Po potrebi. Gluma, glazba, pisanje, društvene mreže, filantropija, fizičko gibanje. Sve jer živjeti treba svaki dan.

Odgovorite u stilu Višnje Bubalo. Novac je za mene...

Sve.

Slava?

Nije poželjna. Želimo imati novac, ali da to nitko ne zna.

A bivši muž?

Hmm. To je odgovor.

