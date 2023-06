Gledatelje RTL-a ove jeseni očekuje prava televizijska poslastica prepuna humora, drame i zavrzlama, u priči o ljubavi, obitelji, strasti, nekretninama, ali i o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu – nogometu.

Dramska serija s elementima humora 'San snova' stiže iz pera sjajnog i mnogo puta hvaljenog tima autora – Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine. Snimanje je već u punom jeku u novoizgrađenom studiju u Jadran filmu te lokaciji u Makarskoj, a serija je okupila uistinu impresivnu glumačku postavu u kojoj su Emir Hadžihafizbegović, Frano Lasić, Žarko Radić, Mila Elegović, Zlatan Zuhrić, Arija Rizvić, Marko Braić, Nadia Cvitanović i mnogi drugi.

Foto:

A uz već dobro poznata glumačka imena s malih ekrana, televizijska će publika malo bolje upoznati i nekolicinu mladih glumaca, među kojima su i Tea Šimić, Buga Marija Šimić te Josip Brakus.

Jedna od glavnih uloga u seriji ''San snova'' pripala je 29-godišnjoj glumici iz Gruda, Tei Šimić. Nakon završetka Akademije u Sarajevu, svoj je životni i profesionalni put započela graditi u Zagrebu, gdje izvodi svoje predstave, ali i vodi dramsku grupu u vlastitoj kazališnoj družini Emma, a iza nje je i nekoliko manjih televizijskih uloga.

Foto:

Tea će u seriji utjeloviti mladu ambicioznu odvjetnicu Maju Romić koja će se, igrom slučaja, naći u neočekivanom ljubavnom trokutu. Ovo joj je prva velika televizijska uloga zbog čega je presretna, a priznaje kako je izazovno žonglirati između kazališta i seta.

''Veselim se što imam toliko televizijskog prostora i vjerujem da će to biti najbolje moguće. Presretna sam što smo na setu cijele dane, što sam izložena nekoj drugoj vrsti koncentracije. Rad na liku se razlikuje od onoga u kazalištu. U kazalištu se on formira mjesecima i to je nešto što će se upakirati u sat, dva na sceni. Lik koji radite za seriju možete unaprijed pripremiti ako čitate scenarij. Scene koje igrate iz dana u dan nisu povezane, po meni je važno odigrati odlično svaki događaj i zaista ga proživjeti kako bi to publici servirali što vjerodostojnije. Na setu nam je odlična i ta socijalna praksa, da budemo dobri i strpljivi prema svima. Na ovom setu je oformljena ekipa koja jako lijepo žonglira, imamo strpljenja jedni za druge. Set je jedna velika mašina", ističe mlada glumica koja se na setu posebno veseli ponovnom radu sa svojim kolegom s fakulteta, Markom Braićem.

Foto:

Tei se pridružila i njezina vršnjakinja, ali i prezimenjakinja! Svestrana Buga Marija Šimić glumom i umjetnošću okružena je cijeli život, uz roditelje Vitomiru Lončar i Ivicu Šimića, glumica je, operna pjevačica i umjetnička direktorica u kazalištu Mala scena, no ovo joj je prva televizijska uloga, ali i velika ostvarena želja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Jako sam uzbuđena! Ako provjerite bilo koji moj intervju u zadnje tri godine, ja sam u svakom rekla da želim snimati seriju! Zanimljivo mi je jer je dugotrajan proces i ti s likom živiš dok god traje snimanje, kao i sa svim ljudima na setu. To su sve veliki profesionalci koji imaju jako puno iskustva, tako da se veselim učiti od njih. Samo prisustvovati svemu ovome i vidjeti kako se ti ljudi pripremaju u ovom formatu koji je meni jako nepoznat meni je ogromno iskustvo. Veselim se upoznati ih sve ispod te slike idola iz mojeg djetinjstva'', ističe mlada glumica, koja će u seriji utjeloviti 17-godišnju Lanu Bubalo, buntovnu i razmaženu tinejdžericu, čiji će televizijski roditelji biti Mila Elegović i Zlatan Zuhrić.

''Serija je jako duhovita, glumačka podjela je odlična i mislim da će se osjećati baš jako dobra atmosfera među nama. Mislim da će se ljudi svih generacija moći povezati s nama'', zaključuje Buga.

Uz Teu i Bugu, tu je i Josip Brakus, član ansambla Satiričkog kazališta 'Kerempuh' te jedan od najperspektivnijih mladih glumaca u Hrvatskoj, iza kojeg je i nekoliko televizijskih angažmana u serijama.

Foto:

Josip će u seriji ''San snova'' utjeloviti mladog perspektivnog nogometaša Matea Romića koji je, unatoč ogromnom talentu, pun sebe, igra u malom klubu u rodnom kraju i sanja veliku karijeru. U Zagreb stiže spreman da postane velika zvijezda, no disciplina i požrtvovnost neće mu ''sjesti''.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A da je ovom velikom ljubitelju nogometa i u privatnom životu ova uloga stigla ''kao naručena'', svjedoči i sam.

''I moj lik Mateo i ja obojica smo strastveni navijači Hajduka i općenito nogometa, i ja imam sestru, ne ide nam obojici i matematika, ha-ha. Obojica smo iz Dalmacije, doduše, ja sam došao na fakultet, a Mateo ganjati karijeru. Kako sam se pripremao za ulogu? Pa ponašao sam se kao što se ponašam svaki dan, na TV-u je nogomet bio upaljen gotovo pola dana, onda bih navečer otišao igrati nogomet, a na kava bih komentirao – nogomet, i aktualnu situaciju na tablicama, od hrvatske do europskih nogometnih liga. Samo sam se ponašao kao i inače!'' šaljivo zaključuje.

Josip ističe kako uživa u svakoj sekundi na setu, a posebno ga raduje suradnja s kolegama i glumačkim legendama s kojima dosad još nije imao prilike surađivati na projektima.

''U jednoj aktualnoj predstavi sam s kolegom Markom Petrićem, u koprodukciji kazališta 'Kerempuh' i 'Gavella'. Od ostalih, starijih kolega na setu, nisam imao čast ni s kim još raditi, ali svakako se veselim radu sa svima, od svakoga ću nešto 'ukrasti' i naučiti''.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nova RTL-ova dramska serija s elementima humora ''San snova'' na rasporedu je već ove jeseni, a mlade zvijezde Tea, Buga i Josip spremni su oduševiti gledatelje!