Nova RTL-ova dramska serija 'San snova' od ponedjeljka, 28. kolovoza u 20.15 sati na RTL-u

U središtu radnje nove RTL-ove serije 'San snova' naći će se mladić Alen Stošić (Marko Braić) koji je zvijezda nogometnog kluba Croatia. I kad se učini da baš ništa ne može pokvariti njegovu sreću i ostvarenje snova, transfer života u cijenjeni španjolski klub, od kojeg se nadaju okoristiti gotovo svi oko njega, dogodi se bizarna nesreća za vrijeme procesije u njegovu rodnom Kamenu, zbog koje naprasno mora prekinuti karijeru. Da stvar bude gora, u isto vrijeme doživi krah veze s influencericom i manekenkom Kristinom (Arija Rizvić). No Alenova tragedija pogađa i članove njegove obitelji, posebice oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Nova je RTL-ova serija okupila iznimnu glumačku ekipu sastavljenu od nekih od najvećih glumačkih legendi s ovih prostora iza kojih su deseci televizijskih uloga, ali i od mladih, perspektivnih hrvatskih glumaca kojima je ovo prvi veći televizijski angažman, no gledatelje će, nesumnjivo, baš svi oduševiti svojim talentom i izvedbama.

U glavnoj muškoj ulozi nogometaša Alena Stošića, kojeg sustigne teška sudbina, naći će se mladi Marko Braić, dok je glavna ženska uloga ambiciozne odvjetnice Maje Romić pripala Tei Šimić. U ulozi glavne negativke Kristine i Alenove bivše djevojke gledatelje će zabavljati svestrana Arija Rizvić. Nakon niza godina na hrvatske ekrane vraća se popularni Frano Lasić, ali i najnagrađivaniji glumac s ovih prostora Emir Hadžihafizbegović koji, zanimljivo, upravo na ovoj seriji surađuju prvi put u svojoj karijeri! Tu su još i uvijek rado viđen televizijski tandem Žarko Radić i Nada Gačešić Livaković, Zlatan Zuhrić Zuhra, Slaven Knezović, Mila Elegović, Filip Juričić, Nadia Cvitanović, Andrijana Vicković, Ivana Krizmanić, Marko Petrić, Josip Brakus te Buga Marija Šimić.

Foto:

Nekretnine, nogomet i novac uvijek su aktualne teme hrvatskog društva, a u tom kontekstu odvija se i fabularna nit nove RTL-ove serije 'San snova'. Čitava ideja, tematika, okosnice, a na kraju i finalni proizvod proizašli su iz pera dugogodišnjih uigranih suradnika, autora serije - scenarista Vlade Bulića i Mirne Miličić te redatelja Gorana Rukavine. Kliknuli su, kažu, u smislu za humor i ideologiji po kojoj rade pa ne sumnjaju da će njihova sinergija publici donijeti najbolji mogući proizvod.

„U Hrvatskoj je nekretnina sve, društveni kontekst ne treba previše objašnjavati. Oko čega će se Hrvati svađati nego oko nekretnina! Mi se, kao autori, bavimo humorom, volimo zabaviti publiku i volimo pritom, dok ih zabavljamo, barem nešto inteligentno kazati, referirati se na društvenu zbilju i neke aktualne probleme s kojima se društvo susreće“, ističe Vlado Bulić koji je inspiraciju za seriju dobio proučavajući stari hvarski običaj 'Za križen'.

„Jako se volim baviti temom ruralnog i urbanog, ti sudari mentaliteta su mi genijalni. Tako me 'kopkala', između ostalog, ta hvarska procesija, gdje ljudi upisuju djecu po trideset godina ranije da bi došli na red bila mi je fascinantna. Palo nam je na pamet kako se lik, kojeg i nije previše briga za to, snalazi kada mu se bane na vrata i zahtijeva od njega da nosi križ na procesiji, za što ga je otac davnih dana zapisao“.

Foto:

A upravo taj element tradicije pokazat će se ''pogubnim'' za lik Alena Stošića jer njegova će ozljeda na procesiji potaknuti cijeli niz zgoda i iz temelja mu promijeniti život.

Dinamičan, pitak i humorističan scenarij prožet hrvatskom svakodnevicom i situacijama, bilo obiteljskim, poslovnim ili ljubavnim, ponovno je bila misao vodilja scenarista i redatelja koji naglašavaju kako je 'San snova' serija u kojoj će svaka generacija pronaći nešto s čime će se moći poistovjetiti.

„Volimo stvarati ambiciozne likove koji imaju svoje mane, no uvijek se trudimo prikazati ih iz pozitivne perspektive. Obiteljske vrijednosti ostaju im svetinja, bez obzira na to koliko velike prepreke im se nađu na putu. Uključili smo različite generacije – ima tu tridesetogodišnjaka, nogometaša na vrhuncu ili na kraju karijere, tu su, naravno, njihovi roditelji koji imaju ogromne ambicije ili, pak, klinci koji tek počinju svoju karijeru“, ističu, „Netko će se možda poistovjetiti s Alenom, koji je glavni lik, netko s ambicioznom i mladom odvjetnicom Majom, svatko se zaljubi u nekog drugog. Svaki glumac svom liku daje život i lik nastaje kad ga glumac uhvati i on počne funkcionirati drukčije nego što smo ga mi prvotno možda zamislili. Ponekad iz nekog negativca glumac stvori simpatičan lik i na kraju njega publika voli najviše. Tu nema pravila!'' zaključuju autori.

A kako će glumci uistinu oživjeti svoje likove i kako će njihove zavrzlame i sudbine gledatelje zabavljati i prikovati za ekrane, gledatelji će doznati u novoj dramskoj seriji 'San snova' već od ponedjeljka, 28. kolovoza od 20.15 sati na RTL-u te na novoj streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Više doznajte na voyo.hr.