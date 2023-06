Među njima je i jedan od najnagrađivanijih glumaca na ovim prostorima, Emir Hadžihafizbegović, koji će u seriji utjeloviti jednu od glavnih uloga, Mirka Stošića, oca perspektivnog mladog nogometaša Alena kojemu se život nakon ozljede promijeni iz temelja.

Foto:

Emir je rođen u Tuzli 20. kolovoza 1961. godine, a njegova je bogata karijera započela doslovno samim upisom na Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Naime, već tijekom studija igrao je uloge koje su mu donijele važne nagrade, a gluma u kultnoj predstavi 'Audicija' i slavu. Kao vrhunski profesionalac, Hadžihafizbegović je osoba od koje se mnogo može naučiti pa je tako od 1998. do 2005. godine radio kao profesor glume na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli, a od 2007. do 2011. bio je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Foto: RTL RTL

Zanimljivo je kako mu je već prva scena koju je snimio za filmsko platno donijela prestižnu nagradu na festivalu u Cannesu. Riječ je o ulozi u filmu ''Otac na službenom putu''.

''Moj profesor, Emir Kusturica, bio je redatelj filma i dodijelio mi je ulogu od 14 dana snimanja. Došao sam na taj set kao da sam ušao u svemirski broj. Ne znam ništa – ni što je far, ni gafer, ni skripterka…

Susreo sam se s jednom novom nepoznanicom, ali sam znao glumiti. I moj prvi kadar u životu, a iza mene je 65 igranih filmova, bio je s Pavlom Vuisićem, glumačkom legendom. Možda je taj film odredio na neki način moju karijeru'', ističe.

Foto:

A o njegovoj impozantnoj karijeri najbolje govore osvojene nagrade i broj projekata – u 38 godina snimio je više od 65 igranih filmova, 10 serija, glumio u više od 2500 kazališnih predstava, a dobitnik je više od 90 prestižnih domaćih i stranih nagrada.

Kad je riječ o projektima i redateljima koji su mu posebno obilježili karijeru, često će istaknuti upravo dva filma i imena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Moj veliki prijatelj i sigurno moj najdraži redatelj, uz Pjera Žalicu, jest Ognjen Sviličić. Osim što je moj veliki prijatelj, jedan je od najboljih redatelja na Balkanu te ga neobično volim i cijenim. I naslijepo bih radio s njim neki novi film'', priča Emir kojemu je uloga u Sviličićevu filmu ''Takva su pravila'' 2014. donijela prestižnu nagradu Zlatni lav na Filmskom festivalu u Veneciji, i to u kategoriji najboljeg glumca, što je i danas ostala jedna od najznačajnijih nagrada u povijesti hrvatske kinematografije.

''Film 'Takva su pravila' redatelja Ognjena Sviličića tematizira vršnjačko nasilje, priča je to zapravo o ubojstvu Luke Ritza i sudbini tog nevinog dječaka kojeg su iscipelarili. Bilo mi je teško raditi taj film jer imate odnos i prema vlastitoj djeci… Zaista čovjek stane i zašuti pred takvim činom nasilja. Na sedam festivala sam s filmom uzeo gran prix za najboljeg glumca. Ali osim nagrada, i filmografske kvalitete, taj film ima i jednu edukativnu misiju i mislim da bi ga trebali pogledati svi srednjoškolci kako bi osjetili tu težinu. To je jedan od najznačajnijih filmova u mojoj karijeri'', prisjeća se glumac ovog uistinu velikog uspjeha.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL Armin Durgut/PIXSELL

Posljednji nagrađivani film na kojem je Emir radio je hvaljena drama ''Quo Vadis'', Aida'' Jasmile Žbanić iz 2020. godine. Film je doživio hvalospjeve publike i kritike te osvojio brojne nagrade, među kojima posebno treba istaknuti čak tri nagrade u Berlinu te ulazak u uži izbor u kategorij za najbolji strani film na dodjeli Oscara!

''Film je napravio odličan uspjeh! Tematizira genocid u Srebrenici, potresan je, ali Jasmila je uspjela ispričati priču bez kapi krvi, priču koja se završava ipak nekim svjetlom na kraju tunela. I ta glavna junakinja koja je u Srebrenici izgubila muža i dva sina vraća se tamo i nastavlja svoj posao učiteljice. To je neka poruka autorice filma da život ide dalje, da se stvari ne zaboravljaju, da su bolne i da su emotivni ožiljci do kraja života prisutni. A s druge strane, život mora ići dalje, i u tom smislu bilo je vrlo odgovorno raditi na setu, angažirano je bilo gotovo osamsto statista. Grobna tišina je vladala jer smo svi znali kakav film radimo, a ta tišina je zapravo meni najveća impresija. Ta odgovornost prema temi i filmu mi je nešto što mi je ostalo u sjećanju. Vjerujem da je to samo jedan u nizu filmova koji će se na temu Srebrenice raditi'', zaključuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U još jednom projektu u nizu u svojoj nevjerojatnoj karijeri gledatelji RTL-a ovog nagrađivanog i hvaljenog glumca moći će gledati već ove jeseni u novoj dramskoj seriji ''San snova''.