Proslavljena glumica Petra Dugandžić vraća se ove jeseni na male ekrane ulogom u seriji 'San snova'. Petra će u seriji utjeloviti Helenu - zabavnu i jaku ženu s kojom se glumica u potpunosti poistovjetila. "Helena je kao poklon kojeg sam dobila od scenarista i autora serije. Zabavan karakter koji igram s lakoćom. Luckasta je, jaka i svoja, to je dobila od mene. Lako se poistovjećujem s komičnim i pozitivnim karakterima, a Helena je upravo takva. Komičan odmak u svakoj, možda i dramatičnoj situaciji. I da budem iskrena, dosta pristojno izgleda", rekla je Petra o svom liku.

Razgovarali smo s glumicom o s njezinoj novoj ulozi u seriji 'San snova', kolegi Zlatanu Zuhriću Zuhri s kojim prvi put radi te o njezinom životu u Rovinju i tajni uspješnog braka.

Otkrili ste da prvi put surađujete sa Zlatanom Zuhrićem Zuhrom zahvaljujući seriji 'San snova' i da je jako zabavan. Možete li nam otkriti neku anegdotu sa Zuhrom?

Svaki dan sa Zuhrom je anegdota. Zuhra jednostavno ne prestaje sa šalama. Glumci uvijek nalaze način da se opuste, odmore ili koncentriraju između scena. Kod nas na setu je to šala na šalu i smijeh. Teško je to opisati.

S puno kolega sa seta ste ranije radili. Tko vam je od njih baš prirastao srcu i veseli vas što te ponovno na istom projektu?

Na moju sreću, ne radi se ovdje samo o kolegama, ponovno sam i s dragim mi redateljima, direktorima fotografije, kamermanima, rekviziterima, šminkerima, frizerima, kostimografima. Set je uvijek kao velika obitelj. Veseli me suradnja s Milom Elegović i Ivanom Krizmanić, obje su mi drage prijateljice.

Iza vas je zaista mnogo televizijskih i kazališnih uloga, a sada tumačite u seriji 'San snova' jaku i zabavnu Helenu. Je li vam drago da ne igrate negativku nego lik koji će gledatelji zavoljeti?

Meni je najbitnije da se zadržim u okvirima komedije. Daleko od toga da se publika ne veže i uz 'negativne' karaktere, jer oni su ipak bitne karike u pričanju priče koju publika zavoli. Ipak po osobnom iskustvu osjećam da se teško izoliram i štitim energetski od likova koje igram. Pogotovo kad se radi o serijama koje se snimaju duži period. Uvijek radije provodom radne sate u smijehu i pozitivi i nadam se da će isto osjećati i gledatelji, ako uspijem – moja svrha je ispunjena.

Prije nekoliko mjeseci ste se nakon 20-godišnje glumačke karijere odvažili na režiranje predstave 'Ništa bez reklame'. Imate li u planu ponovno naći se u redateljskoj poziciji?

Ne mogu reći da ne razmišljam o tome i to već do kraja ove godine. Puno sam naučila o samoj sebi kroz to iskustvo, pomakla neke svoje granice, dobila novu vrstu samopouzdanja i iz potpuno nove perspektive gledam redateljski posao.

Radite li na novim predstavama? Kakav vam je raspored preko ljeta?

Ljeto je rezervirano za snimanje serije i nešto odmora, no u povojima je i novi kazališni projekt u vlastitoj produkciji, više detalja imat ću na jesen.

Trenutno imate pauzu od snimanja serije, a provodite je u Rovinju gdje živite posljednjih godina. Koliko se život na moru razlikuje od onog u Zagrebu? Je li mirnije, s manje stresa kako mnogi ističu?

Rovinj je donio potpuno drugu energiju, ljudi su mirniji, tempo je sporiji, zrak je laški i ono najbitnije meni – more je na dohvat ruke. Zagreb sa sobom nosi brzinu, nervozu i buku, no u pravim dozama oba grada su dobra kombinacija za mene.

Privatni i poslovni život vam se posložio. U braku ste 11 godina sa suprugom Sašom. Što je tajna dugog i uspješnog braka?

Treba znati pobijediti vlastiti ego, a tolerancija dolazi prije svega.

Koliko je važna podrška s obzirom da imate dinamičan i javnosti izložen posao?

Trebala sam podršku više u ranijim glumačkim godinama. Danas mogu reći da je moj posao zabavan i lak, a javnu izloženost smo sami davno odabrali.

Tko je Petra Dugandžić kada nije na pozornici i pred kamerama?

Petra je i domaćica i prijateljica i tetka i sestra. Može šutjeti danima, a onda biti jako glasna i ne dati nikome da dođe do riječi. Ovisna je o smijehu i uvijek se trudi razmišljati pozitivno. Lako plane, no pravi ljudi ju brzo mogu smiriti.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Nekad bježim u prirodu, nekad se ne mičem s kauča pred televizijom. Uvijek je tu pas, ništa bez psa.

