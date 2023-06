Od jeseni ćete na RTL-u pratiti novu dramsku seriju 'San snova'. I prije nego je prikazana, serija izaziva veliku pažnju, a tako je i bilo na predstavljanju u Makarskoj. Naše su kamere saznale zašto je i sama serija San snova te što o njoj kažu glumci.

Pola stoljeća u Makarskoj se nije snimila ni serija ni film, a onda smo to odlučili promijeniti i u biser Dalmacije dovesti glumačke bisere. Raditi uz more, raditi ono što voliš i raditi nešto što će ljudima uljepšati svakodnevicu. Pa to je San snova.

Glumačka nam je ekipa rekla kako im je super biti dio ove serije jer su dio odličnog društva.

Danijel Ivoš, producent serije, rekao nam je da je ova serija 'san snova' jer je kreativna, ima dobre glumce, produkciju i malo sreće.

"Ja sam producentica zadnjih 20 godina. Meni je san snova raditi s ovim ljudima. I čim je ekipa dobra čim su glumci dobri. Čim uživamo na lokacijama, snimanjima, ne shvaćamo zapravo da je to posao nego je to jedna familija", rekla nam je Iva Grahor, producentica serije.

Naši su producenti trebali prelijepi dalmatinski grad, a Makarska je željela baš RTL.

"Mi smo kao turistička zajednica napravili sve da ovaj projekt dođe u Makarsku zato što autori ovog novog projekta su napravili vrhunskih stvari i onda kad znate kakav tim imate autorski na jednom projektu onda ćete napraviti sve da ih dovedete jer ne možete pogriješiti", dodao je Jadran Puharić, direktor Turističke zajednice grada Makarske.

"Znate kako je u malom mistu. Kad je neki šušur odmah je to zanimljivo što se događa. Mislim da svi objeručke prihvaćamo otvorenih srca i ruku cijelu produkcijsku ekipu i vjerujem da ćemo biti dobri domaćini. Nadam se da ćemo, na neki način, i opravdati ovo povjerenje", komentirala je Antonia Radić Brkan, zamjenica gradonačelnika, šuškanja o snimanju serije.

Povjerenje koje će, već sada svi tvrde, dati i gledatelji.

"Svima nam se sviđa i očekujemo da će to biti gledana serija. Ništa manje od sna snova", poručio je za kraj Žarko Radić.

