Nova RTL-ova serija 'San snova' kreće s prikazivanjem ove jeseni, a snimanje je u punom jeku. U glumačkoj ekipi se nalaze legende poput Slavena Knezovića koji je utjelovio glavu obitelji Romić, Antu.

Upoznajte Antu Romića!

Ante je tvrdoglav, temperamentan i nagao čovjek koji sa suprugom Tonkom ima kćer Maju i sina Matea. Zbog njegovog "ludila" susjedi ga povremeno tretiraju kao redikula, ali ne previše, više na razini susjedske zezancije. No ta zezancija njegov je pokretač. Ante ima potrebu svima njima nešto dokazivati. Kći mu je odvjetnica, ali to je ništa naspram karijere koju on sanja za svog sina. Najbitnija mu je slava i čeka trenutak kad će ući u lokalnu birtiju, počastiti sve prisutne i pohvaliti se kako mu sin igra u Juventusu ili klubu sličnog ranga.

Upoznajte Tonku Romić!

Njegova supruga Tonka, koju glumi Andrijana Vicković, je vesela i dobroćudna seoska kućanica koja "drži tri kantuna kuće". Svjesna je kakav je Ante, ali je njezin i voli ga. Zato ga, kao svaka Dalmatinka, pušta da živi u uvjerenju da je on gazda, iako je ona šefica. Sve važne odluke ona donosi, ali tako da Ante ostane u uvjerenju da ih je donio on. Tonka jako dobro zna svoju djecu i kad im ona očita bukvicu, oboje ušute i "slušaju šta mater kaže".

Upoznajte Matea Romića!

Antin i Tonkin sin Mateo, kojeg tumači Josip Brakus, je talentirani klinac pun sebe koji igra u malom klubu u rodnom kraju i sanja veliku karijeru. Prilika da mu Alen Stošić bude mentor i menadžer mu se čini kao najbolja stvar koja mu se mogla dogoditi. U Zagreb stiže sretan, spreman da bude zvijezda. No Mateo je ona vrsta nogometaša koja urođen talent pa misli da je bogomdan i da ne mora puno trenirati. Mateo će putem upadati u sve krize u koje upada mlad nogometaš, ali i mlad čovjek iz provincije, u velikom gradu. Odjednom je tu milijun stvari koje može raditi, milijun interesa, novi prijatelji, nove djevojke... Sestra Maja će ga poticati na obrazovanje, a i uvjetovala mu je nogometnu karijeru upisom na fakultet.

Upoznajte Maju Romić!

Maja, koju je utjelovila Tea Šimić, je odvjetnica u poznatoj odvjetničkoj firmi i radi na tome da u istoj toj firmi postane partnerica. Zaljubljena je u jednog od partnera i sve radi da ga fascinira. Ona misli da je njezin život skoro pa savršen dok je netko ne podsjeti da je do fakulteta imala problema s težinom. Tada se javlja njezina nesigurnost i vraća se nesigurna i nespretna klinka koja uvijek uzrokuje neku nezgodu. Glupom nezgodom s plahtama sama je sebe osudila na Alena. Pristaje mu biti i odvjetnica u sporu, iako je on sve što prezire – egocentrik, nogometaš i grozno tretira žene.

