Splitska glumica Andrijana Vicković za RTL.hr o idealnom odmoru: 'To je more na moru'

Andrijana Vicković dio je glumačke postave nove RTL-ove serije 'San snova' koja je perjanica jesenske programske sheme. Utjelovila je Tonku, veselu i dobroćudnu seosku kućanicau koja "drži tri kantuna kuće". Otkrila nam je gdje će provesti ljetni odmor i iskoristiti pauzu od snimanja.

"Nekako ću se dovući do Splita. Što prije, to bolje. S obzirom da u Splitu živim jako blizu mora, nakon toga ću kroz svoj lijepi vrt prošetati do plaže i okupati se pošteno. To je more na moru", ispričala je glumica.

Priznala je da će ipak veći dio pauze od snimanja serije provesti radno. "Čekaju me obveze u mojoj matičnoj kući HNK Split i na moje veliko zadovoljstvo opet ćemo igrati najdugovječniju predstavu na Splitskom ljetu. To su Smij i suze starega Splita", rekla je Andrijana.

Otkrila je i kakvi odmori joj se sviđaju. "Volim aktivne odmore. Ne volim puno ležati na plaži. Uvijek moram nešto iskombinirati. Ako sam na moru, barem jedno do dva dužih plivanja. Ako mogu otići na šetnju u ranim jutarnjim ili večernjim satima, malo dužu, recimo na Marjan. Prošetati nekih sat vremena. Bavim se i jahanjem. Uvijek to nekako uklopim u odmor kad mogu. I volim kuhati", ispričala je glumica.

Kaže da može funkcionirati u svakodnevnici u ritmu od 100 na sat, no da joj je obavezno uvijek odspavati osam sati. "Osam i 15 kažu da je idealno, ja pokušavam barem do osam doći", istaknula.

Kroz smijeh je ispričala da joj drugi kažu da se s odmora vraća s previše elana. "Što će biti iza odmora? Bježite ljudi", našalila se.

Također je otkrila da ju najviše opuštaju knjige i čitanje te šetnja.

Serija 'San snova' od jeseni na RTL-u!

