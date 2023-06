Tko se to svađa na setu? Izgleda kako je zaiskrilo između glumca Marka Braića, Emira Hadžihafizbegovića i Ivane Krizmanić. Srećom, radi se o jednoj od scena RTL-ove dramske serije 'San snova' s elementima humora, jesenske programske perjanice. Serija se tjedan dana u lipnju snimala i u Makarskoj, a gradić je postao kulisa za Kamen, mjesto koje označava rodni kraj obitelji Stošić i Romić. Glava obitelji Stošić je Mirko, kojeg tumači Emir, pomalo samodopadan čovjek, ali i ambiciozan, kojem su nekretnine i nogomet najvažnije sporedne stvari na svijetu. A kad shvati da mu je sin Alen (Marko Braić) izvanserijski talent, već unaprijed smišlja kako će unovčiti taj potencijal.

Balans između sina i oca drži majka Jasna (Ivana Krizmanić). Po struci je knjigovotkinja, a inače snažna, vesela i razumna žena koje uspješno drži pod kontrolom, kako bi se reklo, sva četiri kuta kuće. U obitelji Stošić ona je pravi autoritet, a kada Mirko svojim odlukama napravi kaos - upravo Jasna ih efikasno rješava. Pred njom su životni izazovi kojima se nije nadala, ali pokušava pronaći odgovore na sva pitanja. "Dobila je priliku da se preko noći vrati na posao, to je izazov koja je ona odlučila prihvatiti. Jako mi se to sviđa. Ona je dosta različita od mene, čini se da joj je život lagodan i kada se malo zagrebe ispod površine, to nije baš tako", rekla je glumica Ivana na setu, koja priznaje da je ovom ulogom razbila mnoge predrasude.

Izvor: RTL

Dala je sve od sebe kako bi odgojila sina, a nažalost, mora se baviti i odgojem supruga. Dok joj je suprug vrlo samopouzdan, to se za Alena ne bi baš moglo reći. On je samozatajan i pomalo izgubljen mladić, a zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu.

Životopisni likovi ono su što krasi ovu seriju s elementima humora, a spoj mladosti i iskustva u glumačkoj postavi ono je što će pozdraviti i gledateljstvo.

"Ekipa je fantastična. To možete i sami vidjeti. Jako puno ljudi poznajem i radio sam s njima. Baš mi je zadovoljstvo što u ovom projektu sudjelujemo svi zajedno. I ne samo glumci, već i kamermani, redatelji, kostimografi, vizažisti, majstori svjetla i tona… RTL je ovaj projekt shvatio ozbiljno, okupio je fantastičnu ekipu", zaključio je Braić.

