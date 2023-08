Oni su - Stošići. Ovo je obitelj koja će ove jeseni svojim dosjetkama nasmijavati gledatelje nove RTL-ove dramske serije s elementima humora 'San snova'. Oni nisu 'san snova', ali su zbog svojih različitih karaktera vrlo zanimljivi, a gledatelji će ih moći pratiti i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo. Sve epizode bit će dostupne 24 sata prije prikazivanja na televiziji! Upoznajte likove koji će vam od ove jeseni svakako začiniti svakodnevicu.

ALEN STOŠIĆ

Mladi talentirani glumac Marko Braić ima jednu od glavnih uloga u novoj RTL-ovoj seriji, perjanici nadolazećeg jesenjskog programa. On je Alen Stošić, mamac za djevojke, ali i za džepove, što svoga oca, a što djevojke i direktora kluba u kojem igra nogomet. Samozatajan, ali i pomalo izgubljen mladić, zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu. Životopisni likovi ono su što krasi ovu seriju s elementima humora, a spoj mladosti i iskustva u glumačkoj postavi ono je što će pozdraviti i gledateljstvo. Na predstavljanju serije u zagrebačkom Jadran filmu sreli smo i Braića, koji nam je otkrio kako se snašao u ovoj ulozi, zašto mu ona odlično odgovara, ali i otkrio može li se poistovijetiti s Alenovom sudbinom. "Lik mi se odmah svidio. S njime se mogu poistovijetiti i to je život koji želim artikulirati i komunicirati", rekao je Braić.

Izvor: RTL

JASNA STOŠIĆ

U obitelji Stošić ona je pravi autoritet, a kada Mirko svojim odlukama napravi kaos - upravo Jasna ih efikasno rješava. Pred njom su životni izazovi kojima se nije nadala, ali pokušava pronaći odgovore na sva pitanja. Glumica nam je otkrila što to možemo očekivati od svestrane Jasne. "Dobila je priliku da se preko noći vrati na posao, to je izazov koji je ona odlučila prihvatiti. Jako mi se to sviđa. Čini se da joj je život lagodan i kada se malo zagrebe ispod površine, to nije baš tako", rekla je i priznala kako si je s ovom ulogom razbila mnoge predrasude. "Ona je udana žena, radi od jutra do mraka, brine se o domaćinstvu, sinu, suprugu i o svemu što treba. Nema klasičan posao. Mislim da sam imala dosta predrasuda kada sam čitala o takvim ženama, pogotovo nogometaša i trenera, koje su stalno uz njih jer im treba netko da se o njima brine. Uvijek prema tome imaš neku vrstu predrasuda u smislu: 'Lako njima s tim novcima, doma su, imaju čistačice i dadilje'. U slučaju ove serije i ovog lika to nije tako. Ona je žena koja puno nosi na svojim leđima i vrlo je inteligentna", rekla je Ivana o svom liku.

Izvor: RTL

MIRKO STOŠIĆ

Kada se igrom sudbine Alenov život zaokreće nakon bizarne ozljede, Mirko se svim silama trudi pomoći sinu i svojoj obitelji. Želi uspjeti, u želji za potpunim ostvarenjem svojih težnji - Mirko je optimist, izvlači se iz, kako Hadžihafizbegović kaže, raznih belaja, a pritom osvaja šarmom. Hadžihafizbegović gradi svoje likove, ima i nešto senzacionalno i dirljivo u načinu na koje ih potom donosi i predaje publici - na čuvanje u kolektivnoj svijesti. Malo je tko u regiji utjelovio oca na način na koji je to više puta maestralno učinio Emir. Nekad je komičan, nekad do boli tragičan, svaki put izvanredan.

Izvor: RTL

Seriju 'San snova' ne propustite pogledati na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo. Više doznajte na voyo.hr.