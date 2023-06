Sa svojom kazališnom skupinom Emma, mlada glumica Tea Šimić ovog vikenda zatvara kazališnu sezonu, a posljednja predstava koja je na repertoaru je 'Ona i On'. No, to ne znači da je vrijeme za pauzu jer Tea igra jednu od glavnih uloga u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora. Njezin lik je Maja Romić, mlada odvjetnica koja će se igrom slučaja naći u neočekivanom ljubavnom trokutu. Ovo joj je prva velika televizijska uloga zbog čega je presretna, a priznaje kako je izazovno žonglirati između kazališta i seta te je zato, kako bi se reklo, posljednjih tjedana u 'petoj brzini'. S Teom smo popričali o predstavi 'Ona i On' te nam je ispričala kako teče snimanje nove serije koja na televiziji kreće ove jeseni.

"Posljednja tri tjedna snimam po cijele dane. Uspijem si malo pospremiti, pojesti i onda čitam tekst za drugi dan. Eventualno ukradem vremena za sve što treba za kazalište. Komunikacija nam je odlična što se tiče termina za predstave, sve se poštuje", rekla je Tea. U petak navečer izvela je monodramu 'Bukača' prema knjizi poznate spisateljice Martine Mlinarević, a večeras u Centru za kulturu i informacije Maksimir u Zagrebu izvodi predstavu 'Ona i On'.

Izvor: Privatna arhiva

"To je predstava u kojoj će publika moći pogledati jednu poetičnu ljubavnu priču u kojoj se dvoje umjetnika bore s manjkom kreativnosti zbog svojih anksioznih i depresivnih epizoda. Predstava je apstraktna, ali je obogaćena glazbom, scenskim pokretom i vizualnim efektima. Zaista je po mom mišljenju pravi kazališni bombončić jer traje čak mrvicu manje od sat vremena. To je izvedba povodom Vikenda s Emmom, naše kazališne družine. S tom izvedbom zatvaramo ovu sezonu", rekla je Tea i gledatelje pozvala da po promotivnoj cijeni putem sustava Entrio.hr požure po ulaznice.

Nakon predstave, već drugi dan putuje u Makarsku gdje se snimaju određene scene za seriju, a hektičnost je ono što je Maji vrlo dobro poznato i u čemu se odlično snalazi.

"Ovo mi je prva velika televizijska uloga. Veselim se što imam toliko televizijskog prostora i vjerujem da će to biti najbolje moguće. Presretna sam što smo na setu cijele dane, što sam izložena nekoj drugoj vrsti koncentracije. To je nešto što je trenutačno i rad na liku se razlikuje od onoga u kazalištu. U kazalištu se on formira mjesecima i to je nešto što će se upakirati u sat, dva na sceni. Lik koji radite za seriju možete unaprijed pripremiti ako čitate scenarij. Scene koje igrate iz dana u dan nisu povezane, po meni je važno odigrati odlično svaki događaj i zaista ga proživjeti kako bi to publici servirali što vjerodostojnije. Na setu nam je odlična i ta socijalna praksa, da budemo dobri i strpljivi prema svima. Na ovom setu je oformljena ekipa koja jako lijepo žonglira, imamo strpljenja jedni za druge. Set je jedna velika mašina", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: