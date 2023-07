Top 10 s Milom Elegović: 'Grickalice u mom životu ne postoje, a najdraže putovanje mi je Egipat'

Snimanje nove RTL-ove serije 'San snova' odvija se na nekoliko lokacija, a sve uz vrhunsku produkciju koja će donijeti gledateljima najbolju jesenju poslasticu na male ekrane. Dio glumačke ekipe je legendarna Mila Elegović koja tumači jednu od glavnih uloga - Višnju Šarić.

Glumicu smo u serijalu 'Top 10' za RTL-ov TikTok posjetili na setu i otkrili pojedinosti o njoj. Uživajte!

Najdraža hrana?

Najdraža hrana je ona koju ne smijem jesti... Najdraža hrana su čvarci. Čvarci su top 10 zašto imam inzulinsku rezistenciju i to je strogo zabranjeno, ali ja tu i tamo makar jedan, prije sam mogla pet, sada samo jedan, ali čvarci su mi najdraža hrana.

Najdraža pjesma?

To se mijenja. Svaki dan je neka druga, a trenutačno... Smijem li biti iskrena? Pa bit ću... Aca Lukas ima jednu jako zgodnu pjesmu. Sad ću izazvati užasan užas svih ljudi koji kažu: 'Turbofolk nitko ne sluša', ali Aca Lukas ima pjesmu koju ne znam točno... Ne znam je li se zove 'Sprovod' ili 'Hotel', ali uglavnom to mi je sada trenutačno najdraža pjesma.

Najdraže putovanje?

Najdraže putovanje uvijek i ponovno - Egipat. Tamo sam ljetovala pet godina i onda je došla korona. Išla sam svake godine u Egipat jer me Egipat oduševljeva i svojim morem i tom nekom atmosferom koju ima. Tako da mi je Egipat najdraže putovanje.

Najdraži film?

I to se mijenja. 'Gladijator' mi je uvijek drag. Ne! Zaboravila sam, joj, i 'Gladijator' mi je drag, ali 'Ratovi zvijezda' uvijek. 'Star Wars' bilo koji dio iz trilogije. Majstor Yoda mi je najdraži lik s kojim bih najradije glumila.

Najdraža grickalica?

To ne. Grickalice u mom životu ne postoje i to je zaista istina jer ja volim svoj broj 34. Grickalice vas ubijaju i grickalice zaista nemam nijednu. Ni žvakaču gumu ni grickalicu. To ne postoji.

Najdraža boja?

Plava.

Najdraže godišnje doba?

Ovisno. Bilo je ljeto, a sad je i zima i ljeto.

Najdraži vikend izlet?

Najdraži vikend izlet je Samobor. Blizu je Zagreba i zaista mi je najdraži vikend.

Najdraža uspomena iz djetinjstva?

Najdraža uspomena iz djetinjstva je igranje s mojim bratićima i sestričnama kad sam bila mala i kad sam smišljala sve moguće. Ja sam bila najstarija u toj mojoj obiteljskoj dinamici i uvijek sam ja radila poduhvate i inicirala igre i lunjanja. Tajne odlaske da roditelji ne znaju, tajno istraživanje u kojem ne smiješ reći: 'Idem negdje', 'Gdje ideš?', 'Nije važno, tu smo' i onda zbrišeš negdje.

Najdraže doba života?

Ovo sada..

