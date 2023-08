ZVIJEZDA SERIJE 'SAN SNOVA' Transformacija Zlatana Zuhrića Zuhre je nejvjerojatna: Ove fotografije su pravi dokaz!

Nova RTL-ova dramska serija s elementima humora 'San snova' uskoro će započeti s emitiranjem na malim ekranima! Gledatelji RTL-a novu će seriju ove jeseni moći gledati prije svih! Cijele epizode serije 'San snova' bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! Nova serija okupila je mnoga poznata glumačka lica, od kojih se izdvaja Zlatan Zuhrić Zuhra, najpoznatiji po ulozi Aljoše u Večernjoj školi, a danas ga mnogi ne bi prepoznali. Zuhra je ranije imao bujniju kosu i bio je punašniji, zbog čega danas izgleda potpuno drugačije. Glumac je u posljednjih godinu dana promijenio životne navike jer mu je višak kilograma počeo narušavati zdravlje. "Izgubio sam nekih 26, 27 kilograma. Bio sam u najgoroj i najdebljoj fazi, ja to zovem 'tuljan' faza i onda sam odlučio tome stati na kraj. Kada su mi kile počele ugrožavati zdravlje i moj način života, odlučio sam podvući crtu. Nije baš bilo preko noći, ali u godinu dana sam uspio skinuti toliki broj kilograma", progovorio je Zlatan za Story. Podsjetimo, Zuhra je u braku s bivšom suprugom, vizažisticom Asjom Novaković, dobio sina Vjeku, a u vezi s Monikom Rogić je od 2020. Zuhrinu transformaciju možete pogledati u galeriji. A nove epizode serije "San snova" gledatelji će putem streaming platforme Voyo moći vidjeti prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.