Snimanje RTL-ove perjanice jesenskog televizijskog programa, nakon Zagreba, nastavilo se u Makarskoj. Od ponedjeljka ujutro brojni glumci snimaju scene za seriju 'San snova', a jedna od njih je i procesija. Upravo je o toj sceni, Vlado Bulić, jedan od autora serije, govorio prije nekoliko tjedana na njezinu predstavljanju u zagrebačkom Jadran filmu.

Izvor: Makarska Danas

"Bila mi je fascinantna procesija 'Za križen', za koju se ljudi upisuju dvadeset godina unaprijed. Palo nam je napamet kako se lik, kojeg i nije previše briga za to, snalazi kada mu se bane na vrata i zahtijeva od njega da nosi križ na procesiji, za što ga je otac davnih dana zapisao. Kada smo odlučili da se lik bavi nogometom, otvorio se cijeli jedan novi prostor. Tu su i doživljaji obitelji čiji klinac odjednom vrijedi nekoliko milijuna eura... Tako je krenula inicijalna priča. Volimo stvarati ambiciozne likove koji imaju svoje mane, no uvijek se trudimo prikazati ih iz pozitivne perspektive. Obiteljske vrijednosti ostaju im svetinja, bez obzira na to koliko velike prepreke im se nađu na putu“, ispričao je Vlado Bulić.

Procesija se snima u staroj gradskoj jezgri grada podno Biokova koji će uprizoriti mjesto Kamen, rodno selo brojnih protagonista pa tako i nogometaša Stošića. Uz Marka Braića, koji igra glavnu ulogu, tu je i Žarko Radić, svećenik, zatim Alenovi roditelji - Mirko (Emir Hadžihafizbegović) i Jasna (Ivana Krizmanić).

U videu pogledajte kako teče prvi dan snimanja u Makarskoj: