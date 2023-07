Žarko Radić u novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' tumači svećnika don Marinka, a kako bi se potpuno uživio u svoj lik, nosi svećeničku košulju.

"Prvi put igram svećenika izvan kazališta. Jednom sam ga utjelovio u kazalištu. Svi imamo neku predožbu što je duhovno lice, svećenik, a s druge strane imate neke zadane scene u tekstu u kojem je on prikazan više kao čovjek nego duhovnjak. Ima mana. Pokušat ću da bude jedan duhovnjak koji ima svoje vrline i mane koje potječu iz teksta tako da je on sastavljen od dvije vrste vrijednosti, odnosno bivalentan je što je dobro jer mislim da će biti uvjerljiviji", objasnio je Žarko.

Jedan je od omiljenih domaćih glumaca i njegova karijera traje duže od 50 godina, a otkrio nam je koliko ga publika voli.

"Dosta ljudi me zaustavlja. Svaki dan dobijem puno upita za selfieje i vrlo je zanimljivo što mi imaju potrebu reći da me obožavaju njihovi mama, tata, žena, ali nikad oni osobno. Naravno da je to potvrda da svoj posao radim dobro jer se puno ljudi sviđam. To mi je veoma lijepo", ispričao je Žarko.

Uvijek skromni glumac istaknuo je da mu je takva reakcija ljudi kompliment.

