Domaća glumačka legenda Žarko Radić tumači svećenika don Marinka u novoj seriji 'San snova' koja se kreće prikazivati ove jeseni na RTL-u. Kako bi se što bolje i što prije uživio u svoju ulogu, počeo je nositi svećeničku košulju, a otkrio nam je je li mu to prva uloga svećenika i kako se pripremao.

"Prvi put igram svećenika izvan kazališta. Jednom sam ga utjelovio u kazalištu. Svi imamo neku predožbu što je duhovno lice, svećenik, a s druge strane imate neke zadane scene u tekstu u kojem je on prikazan više kao čovjek nego duhovnjak. Ima mana. Pokušat ću da bude jedan duhovnjak koji ima svoje vrline i mane koje potječu iz teksta tako da je on sastavljen od dvije vrste vrijednosti, odnosno bivalentan je što je dobro jer mislim da će biti uvjerljiviji", objasnio je Žarko.

Glumac ima 73 godine, a čini se kao da ne posustaje s poslom. "Ja sam već u mirovini dosta dugo, no imam sreće što me još uvijek zovu za razne serije. Jako sam sretan zbog toga jer mislim da čovjek kad je aktivan ako to svede na jednu finu mjeru da si produžava život. Nadam se da ćete me još dugo gledati", rekao je dobro raspoloženi Žarko.

Glumac je osvojio srca gledatelja i u seriji 'Blago nama' koja se emitira na RTL-u. "Postavljena je u urbanu sredinu i dosta dobro je prošla. Odradili smo dvije sezone i tu smo stavili točku i idemo dalje", istaknuo je.

Žarko rijetko priča o svojoj obitelji, a otkrio nam je neke detalje o svojim sinovima Ognjenu i Vedranu. Stariji ima 42 godine, a mlađi 36 godina.

"Oni su po svijetu. Ne bave se glumom, jedan se bavi produkcijom, a drugi polaže doktorat pa bi trebao biti profesor u Americi", ispričao nam je.

Kaže da se viđaju, ali ne dovoljno. "Tehnologija sve nadoknađuje", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodao je kako ne voli ne govoriti o svom privatnom životu nego mu je draže da se o njemu priča kroz glumačka ostvarenja. "Dosta sam snimao i o tome se može pisati svašta ako se poželi. Prvi film sam snimio 1971. godine tako da se 52 godine bavim ovim poslom", kaže Žarko.

Priznao je da ipak postoji jedna uloga koju je želio, a nije ostvario u svojoj dugoj karijeri. "Kao mlađi sam imao želju glumiti Pometa iz komedije 'Dundo Maroje' Marina Držića, ali sad je kasno za to. Žao mi je što ga nikad nisam utjelovio", otkrio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na činjenicu da ga se smatra jednim od omiljenih domaćih glumaca, ističe da mu je to kompliment. "Dosta ljudi me zaustavlja. Svaki dan dobijem puno upita za selfieje i vrlo je zanimljivo što mi imaju potrebu reći da me obožavaju njihovi mama, tata, žena, ali nikad oni osobno. Naravno da je to potvrda da svoj posao radim dobro jer se puno ljudi sviđam. To mi je veoma lijepo", ispričao je.

Serija 'San snova' na RTL-u od ove jeseni!

Ponudu serija pogledajte i na PLAYU!