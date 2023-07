Zuhra za RTL.hr o savršenom godišnjem odmoru: 'Ako kažem gdje idem, bit će puno ljudi'

Popularni glumac i komičar Zlatan Zuhrić Zuhra u novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' koja je perjanica jesenske programske sheme, utjelovio je Stjepana Bubala, vlasnik NK Croatia, solidnog zagrebačkog prvoligaša sa sredine tablice. Kako je uslijedila pauza od snimanja, Zuhra nam je otkrio kako će iskoristiti to vrijeme i gdje će se uputiti na odmor.

"Kao što s punim žarom boravimo dugi period na snimanju, tako ću sada boraviti dugi period tamo gdje nema žive duše, osim prirode i punim žarom ću se odmarati", istaknuo je glumac.

Oklijevao je s otkrivanjem svoje ljetne destinacije. "Sad sam ti rekao da idem gdje nema puno ljudi. Ako kažem gdje idem, bit će puno ljudi. To je rijetko mjesto gdje ima malo turista i gdje si sam s prirodom, ali uglavnom, to je otok Brač. No ne bih precizirao", ispričao je.

Otkrio je i svoj omiljeni tip odmora. "Moj najdraži tip odmora je da otvorim oči i vidim sunce i nebo, a kad spustim pogled, vidim more. I šutim po cijeli dan", rekao je Zuhra.

Kaže da je nažalost uvijek u životu sto na sat pa čak i na odmoru. "No reći ću ju jednu poznatu izreku: 'Kad radiš što voliš, onda si cijeli život na godišnjem odmoru", naglasio je. Dodao je da s odmora vrati s brodom i skijama od elana.

Objasnio je da ga najbolje opušta upravo direktni kontakt s prirodom, morem, stijanama, školjkama i svim drugim proizvodima iz prirode.

