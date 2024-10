TV premijera filma 'Ne brini, draga': Zbog odnosa glumaca digla se neviđena prašina, a obrat će mnoge jako iznenaditi

Njezin je partner u filmu glazbenik Harry Styles kojem je ovo prvo glumačko iskustvo, a iako nije školovani glumac, to se nije primijetilo na ekranu. Ljubav koja se između njih trebala dogoditi tijekom snimanja, nije se dogodila, pisali su brojni filmski kritičari, ali nije li to bila i poanta? Uz toliko strastvenih scena, Jack i Alice nisu nas uspjeli prevariti, niti biti onaj razlog zašto publika emocionalno pada s nogu. Ljubav u onom klasičnom smislu romantike, brige i poštovanja, nije bila dovoljna...

Tijekom gledanja filma pitala sam se je li ona histerična, je li općenito luda jer sudjeluje u nekom društvenim eksperimentu i to dobrovoljno ili je to pak pasivni konformizam koji služi kako bi si opravdali lošu situaciju u kojoj se nalazimo? Dakle, glavni lik u takozvanom 'Victory projectu' s još dvadesetak ljudi je zaljubljena Alice, friško udana žena, koja tijekom dva sata pomalo gubi razum, a Pugh ju je vrlo dobro iznijela - uvjerljiva je, a iako je sama Florence u jednom intervjuu rekla kako joj smeta što se njezina uloga reducirala na scene seksa, to nikako nije istina. U filmu ih je (ako se ne varam), dvije do tri, a predigra se vrti oko supruge, a ne supruga. Vidimo kako žena uživa u seksualnim igricama, u svijetu koji joj nije po volji po nijednom drugom parametru.

Nema Nicole Kidman i Matthewa Brodericka, ali zato su tu Florence Pugh i Harry Styles . Stepfordske supruge (2004.) skoro dvadeset godina kasnije, ovako bi opisala ovaj psihološki triler s primjesom horora. Većinu radnje preuzela je glavna protagonistica koju je utjelovila glumica britanska glumica Florence Pugh - jer to je film o Alice i za brojne druge Alice, sve one ljudi koji se osjećaju neravopravnim bez obzira u kojem vremenu živjeli. Neravnopravnost žene i muškarca, ona ostaje kod kuće, brine se za kućanstvo, trača s prijateljicama, dotjeruje se unatoč tome što joj se izlazak svodi na odlazak u shopping centar ili pak na kućni party kod prijateljice i njezina muža, a on, ponosit čovjek koji svakodnevno odlazi na posao, radi za dobrobit čovječanstva, njega se slavi i hvali. Utopijski je to svijet koji je na prvu idiličan, na drugu čudan, a na treću šokantan! A sve to možemo vidjeti na primjeru jedne kućanice koja je shvatila da nešto ne valja, koja je odlučila propitkivati i tako se uvaliti u nevolje i u konačnici se iz njih - izvući. Ali s kojom cijenom?

Kritika Meti

Iako Jacka u tom utopijskom svijetu poznajemo kao ambicioznog mladića koji će više-manje učiniti sve za svoju suprugu, na kraju filma shvatimo o kakvom se liku radi. U tom obratu prikazan je u svega nekoliko minuta, što baca sjenu na sve ovo ranije što je odglumio u filmu. Upravo je taj obrat razlog zašto se on i treba pogledati - totalno je neočekivan, zastrašujuć, a opet nešto što bi se razvitkom tehnologije moglo dogoditi i nama. Da ne spoilamo do kraja, odnosi se na virtualne stvarnosti koje su već desetljećima dio naše svakodnevice, a razvitkom metaverzuma ona dobiva novu dimenziju. Film se kroz tu prizmu može shvatiti i kao kritika novim tehnologijama koje razvija najjača digitalna kompanija na svijetu - Meta. Iako smo tehnološki obrazovani, živimo u progresivnom vremenu, malo je potrebno da se vratimo u prošlost - u vrijeme evidentne nejednakosti. Scenografija pedesetih godina, kabrioleti, pin up subkultura, gramofoni, jazz glazba, tu je kako bi nas vratila u vrijeme kada je na van sve bilo ušminkano, a iznutra trulo.

Drama o kojoj bruji cijeli svijet! Imamo razvod, pljuvačku na kolegu i aferu na setu - sve ovo događa se među kolegama

Soundtrack

Ono što se treba pohvaliti je soundtrack 'With You All The Time' kojeg je napisao Harry Styles, a za potrebe filma otpjevala Florence. Pjevušite ga i na putu do doma. Ovaj film s vama nije 'all the time', ali poželjet ćete radnju ispričati najbližima... Meni dovoljno dobro za dva sata totalnog opuštanja!