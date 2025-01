Ovo su sve žene o kojima je pjevao Toma: Prva ljubav mu je preminula sa svega 20 - i Zdravković joj je posvetio pjesmu

Donosimo vam priču o njima - damama koje je stavio u svoje pjesme i tako ih ostavio zadimljenoj, kafanskoj vječnosti.

"Buket belih ruža"

Pjesma je to koju je Zdravković posvetio voljenoj Slavici. Djevojka plave kose i očiju osvojila ga je brzo, bio je u nju fatalno zaljubljen. Sve je počelo u Tuzli, odakle je ona bila rodom. Kada ju je vidio, odmah se zaljubio, no odnos im je bio prilično turbulentan. Nakon njihovog prekida, Toma ju je jedva prebolio, no sabrao se i nastavio s karijerom. Slomila ga je tek vijest koju je dobio tijekom nastupa u Crnoj Gori. Telegramom su mu javili da je Slavica teško bolesna i na samrti. Nije je stigao vidjeti iako ga je ona zvala da se oproste. Odlazak je to koji ga je slomio. Slavica je imala 20-ak godina kada je preminula, a nakon njezine smrti nastala je pjesma "Buket belih ruža".

"Nado, Nado"

Iako se ženio četiri puta, samo je jednoj supruzi posvetio pjesmu. Radi se o Nadi Radanović, trećoj supruzi. Upoznao ju je u Budvi 1972. godine, a nakon upoznavanja brzo su se vjenčali. Ni treći brak nije mu donio sreću, ljubav je ubrzo pukla, a Toma je nakon razvoda bio u očaju. Deset dana nakon rastanka nije izlazio iz kuće, nije mario ni za narušeno zdravlje - pio je i tugovao. Nakon prekida s Nadom, otišao je u Njemačku, a potom Kanadu i Ameriku. U inozemstvu je upoznao Gordanu, svoju četvrtu suprugu i ženu s kojom je ostao do smrti.

"Danka"

Svoju poznatu pjesmu posvetio je poznatoj voditeljici Danki Novović. Ona pjesmom nije bila nimalo oduševljena, a kada joj je Toma poslao sto karanfila, sve ih je podijelila prijateljima. Bila je ljuta, kasnije će reći da s njim nije htjela ni pričati. "Kasnije sam shvatila da je malo žena kojima je, s toliko emocija otpjevana tako lijepa pjesma. Vjerojatno je Toma mene volio. Bio je možda malo zaljubljen, a to je bila njegova inspiracija. Na jednom dočeku Nove godine, kada je zapjevao tu pjesmu, prišla sam mu, izljubila ga i izgrlila. Bio je sretan kao dijete", ispričala je Danka o pjesmi koja joj je posvećena.

"Za Ljiljanu"

Pjesma je to koju je otpjevao za poznatu glumicu. Hit je napisao 1982. godine, kada je na snimanju serije "Doktorka na selu" upoznao glumicu Ljiljanu Blagojević. Njezina kći Kalina Kovačević godinama kasnije je otkrila da je taj veliki hit posvećen njezinoj majci.

"Jelena"

Pjevao je i "Jeleni", pjesmi inspiriranoj supruzi njegovog brata Novice. Pjesma je nastala dok su se Novica i ona svađali. Kada se u kafani Novica požalio bratu na bračne probleme, Toma je na salveti napisao pjesmu na koju će Jelena reagirati.

A tko zna koliko je pjesama pjevao Silvani Armenulić, ženi koja mu je promijenila život, a navodno bila i tiha patnja. U filmu Bjelogrlić obrađuje taj kompleksni odnos. Silvana i Toma slučajno su se upoznali 1956., nakon čega ga je ona 'pogurala' u karijeri. Kao zahvalu, napisao joj je pjesmu "Šta će mi život bez tebe, dragi", koja je postala jedan od Silvaninih najvećih hitova. S druge strane, zahvaljujući njoj, Toma je stekao veliku slavu i dobio status legende.

Seriju 'Toma' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'SJENA PROŠLOSTI':